बच्चों को दें अच्छे संस्कार, डालें ये 10 आदतें जो मजबूत बनाएंगी उनका चरित्र और व्यवहार!

संक्षेप: Parenting Tips: बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं तो इन छोटी-छोटी आदतों से शुरुआत कर सकते हैं। ये आदतें न सिर्फ उनके व्यवहार पर पॉजिटिव असर डालती हैं, बल्कि एक मजबूत चरित्र का निर्माण करती हैं।

हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो कर एक समझदार, दयालु और इमोशनली स्ट्रांग इंसान बने। लेकिन बच्चे में ये गुण सख्ती, डांट या लंबे उपदेशों से नहीं आते। ये रोज के छोटे व्यवहारों से बनते हैं, जो आप अपने बच्चे को सिखाते और दिखाते हैं। बच्चा आपकी बातें कम और आपका व्यवहार ज्यादा अपनाता है, खासकर तब जब आप थके हों, नाराज हों या हालात आपके मन के अनुसार ना हों। ऐसे पलों में आप जो व्यवहार करते हैं, बच्चा भी वही सीखता है। चलिए जानते हैं ऐसे में आप अपने बच्चे को कौन से सरल संस्कार सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे का व्यवहार ही अच्छा नहीं होता बल्कि चरित्र भी मजबूत बनता है।

बच्चे को रिएक्ट करने से पहले रुकना सिखाएं जब आपका बच्चा गुस्से में तुरंत बोल देता है या कुछ कर बैठता है, तो उसे बस चुप कराने की कोशिश ना करें। उसे यह सिखाएं कि गुस्सा आने पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ी देर रुकना चाहिए। आप उसे समझा सकते हैं कि रुकने से दिमाग शांत होता है और इससे सही फैसला लेना आसान होता है। यह आदत आपके बच्चे को खुद पर कंट्रोल करना सिखाएगी, जो जीवन में बहुत काम आती है।

दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना सिखाएं जब आप अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनते हैं, तो वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। इसी तरह आप उसे भी सिखा सकते हैं कि दूसरों की बात बीच में ना काटें और पूरा सुनें। इससे उसके अंदर सम्मान और समझ पैदा होती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर रिश्तों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं।

गलती मानना सिखाएं आप अपने बच्चे को यह जरूर सिखाएं कि गलती होना आम है। इसलिए जब भी गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप खुद भी अपनी गलती मानते हैं, तो बच्चा भी यही सीखता है। उसे समझ आता है कि सच्ची हिम्मत गलती छिपाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। इससे उसमें ईमानदारी और आत्मविश्वास आता है।

गुस्से में भी सही भाषा सिखाएं अपने बच्चे को बताएं कि नाराज होना स्वाभाविक है लेकिन गलत शब्द बोलना सही नहीं। जब आप खुद गुस्से में भी शांत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा वही सीखता है। यह उसे सिखाता है कि भावनाएं चाहे जितनी भी तेज हों, सम्मान बना रहना चाहिए।

कोशिश के लिए धन्यवाद कहना सिखाएं आप बच्चे को सिर्फ तोहफों या चीजों के लिए नहीं, बल्कि मेहनत और कोशिश के लिए धन्यवाद कहना सिखाएं। इससे वह समझता है कि भावनाएं, समय और प्रयास भी कीमती होते हैं। यह आदत उसके अंदर सच्ची कृतज्ञता विकसित करती है।

दूसरे की 'ना' का सम्मान करना सिखाएं अपने बच्चे को समझाएं कि अगर कोई मना करता है, तो उसका सम्मान करना जरूरी है। इससे वह सीमाएं समझना सीखता है। यह संस्कार उसे सहमति, सम्मान और भावनात्मक समझ सिखाता है, जो जीवन में बहुत जरूरी है।

दूसरों को साथ लेना सिखाएं अगर कोई बच्चा खेल में अकेला रह जाता है, तो अपने बच्चे को उसे शामिल करने के लिए प्रेरित करें। उसे बताएं कि दयालु होने का मतलब है किसी को पीछे ना छोड़ना। इससे उसके अंदर अपनापन और सेंसटिविटी बढ़ती है।

अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सिखाएं आप अपने बच्चे को किसी को दुख पहुंचाने पर माफी मांगना भी सिखाएं। उसे समझाएं कि गलती के बाद उसे सुधारना जरूरी है। इससे वह रिश्तों को संभालना सीखेगा।

मुश्किल में भी सच बोलना सिखाएं अपने बच्चे को ऐसा माहौल दें जहां वह बिना डर के सच बोल सकें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि सच बोलने पर आप समझेंगे। इससे वे ईमानदार और आत्मविश्वासी बनते हैं।