Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 साल या 2 साल, डॉक्टर से जानिए कब बंद करनी चाहिए ब्रेस्टफीडिंग?

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पेट भरने के लिए मां के दूध को ही सबसे अच्छा माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट कम से कम 6 महीने तक मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब ब्रेस्टफीडिंग बंद करनी चाहिए? यहां डॉक्टर से जानें।

1 साल या 2 साल, डॉक्टर से जानिए कब बंद करनी चाहिए ब्रेस्टफीडिंग?

बच्चे का जन्म होते ही मां के लिए ढेरों जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वह बच्चे का पेट भरने की होती है। एक्सपर्ट और डबल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे को कम से कम 6 महीने तब मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि यह बच्चे की इम्युनिटी मजबूत करता है और मां को स्तन कैंसर के खतरे से बचाता है। बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है तो उसे ठोस आहार देना शुरू कर दिया जाता है। एक बार बच्चा जैसे ही खाना खाने लगता है वैसे ही कई माता-पिता इस बात को लेकर कंफ्यूजन होने लगती है कि बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराना कब बंद करना चाहिए। ऐसे में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने इंस्टाग्राम के एक वीडियों में शेयर किया है कि आखिर कब बच्चे को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर-

शुरुआती 6 महीनों तक सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग

डॉक्टर कहते हैं कि शुरुआती 6 महीनों तक सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग का मतलब है कि आपका बच्चा सिर्फ मां का दूध पीता है। इस दौरान एक हेल्दी बच्चे को जरूरी सभी पोषक तत्व और हाइड्रेशन मां के दूध से ही मिल जाता है।

ये भी पढ़ें:बच्चे को कब होती है फॉर्मुला वाले दूध की जरूरत, बच्चों की डॉक्टर ने किया क्लीयर

6 महीने के बाद ऊपरी आहार

जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, सिर्फ मां का दूध उसकी सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। ब्रेस्टफीडिंग जारी रखते हुए बच्चे की उम्र के हिसाब से ठोस आहार देना शुरू करें।

कब बंद करना चाहिए ब्रेस्टफीडिंग

डॉक्टर रवि कहते हैं कि सच तो यह है कि स्तनपान का मतलब सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना नहीं है। यह उनके विकास, इम्यून क्षमता और भावनात्मक सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत असरदार तरीका है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 2 साल की उम्र तक या मां और बच्चे की इच्छा हो तो उससे ज्यादा समय तक ब्रेस्टफीडिंग जारी रखनी चाहिए। बच्चे के सामान्य खाना शुरू करने के बाद भी ब्रेस्टफीडिंग से उसे जरूरी पोषण, बीमारियों से लड़ने की शक्ति और सुकून मिलता रहता है।

ये भी पढ़ें:महिला ने 2 दिन में छुड़ा दी बच्चे के दूध पीने की आदत, नुस्खे भी हो जाएंगे फेल!

क्यों जारी रखें ब्रेस्टफीडिंग?

1) हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है।

2) आम संक्रमणों से बचाने में मदद करता है।

3) बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है।

4) सुकून और भावनात्मक सुरक्षा देता है।

5) मां और बच्चे के बीच मजबूत रिश्ता बनाता है।

नोट- डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने के बाद ब्रेस्टफीडिंग के साथ-साथ पौष्टिक ऊपरी आहार भी देना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हर मां और बच्चे का सफर अलग होता है, और ब्रेस्टफीडिंग बंद करने का फैसला बच्चे की जरूरतों और मां की सुविधा, दोनों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें:परेंट्स की 5 आदतें बच्चे को बनाती हैं गुस्सैल,कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।