1 साल या 2 साल, डॉक्टर से जानिए कब बंद करनी चाहिए ब्रेस्टफीडिंग?

बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पेट भरने के लिए मां के दूध को ही सबसे अच्छा माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट कम से कम 6 महीने तक मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब ब्रेस्टफीडिंग बंद करनी चाहिए? यहां डॉक्टर से जानें।

बच्चे का जन्म होते ही मां के लिए ढेरों जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वह बच्चे का पेट भरने की होती है। एक्सपर्ट और डबल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे को कम से कम 6 महीने तब मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि यह बच्चे की इम्युनिटी मजबूत करता है और मां को स्तन कैंसर के खतरे से बचाता है। बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है तो उसे ठोस आहार देना शुरू कर दिया जाता है। एक बार बच्चा जैसे ही खाना खाने लगता है वैसे ही कई माता-पिता इस बात को लेकर कंफ्यूजन होने लगती है कि बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराना कब बंद करना चाहिए। ऐसे में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने इंस्टाग्राम के एक वीडियों में शेयर किया है कि आखिर कब बच्चे को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर-

शुरुआती 6 महीनों तक सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग डॉक्टर कहते हैं कि शुरुआती 6 महीनों तक सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग का मतलब है कि आपका बच्चा सिर्फ मां का दूध पीता है। इस दौरान एक हेल्दी बच्चे को जरूरी सभी पोषक तत्व और हाइड्रेशन मां के दूध से ही मिल जाता है।

6 महीने के बाद ऊपरी आहार जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, सिर्फ मां का दूध उसकी सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। ब्रेस्टफीडिंग जारी रखते हुए बच्चे की उम्र के हिसाब से ठोस आहार देना शुरू करें।

कब बंद करना चाहिए ब्रेस्टफीडिंग डॉक्टर रवि कहते हैं कि सच तो यह है कि स्तनपान का मतलब सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना नहीं है। यह उनके विकास, इम्यून क्षमता और भावनात्मक सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत असरदार तरीका है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 2 साल की उम्र तक या मां और बच्चे की इच्छा हो तो उससे ज्यादा समय तक ब्रेस्टफीडिंग जारी रखनी चाहिए। बच्चे के सामान्य खाना शुरू करने के बाद भी ब्रेस्टफीडिंग से उसे जरूरी पोषण, बीमारियों से लड़ने की शक्ति और सुकून मिलता रहता है।

क्यों जारी रखें ब्रेस्टफीडिंग? 1) हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है।

2) आम संक्रमणों से बचाने में मदद करता है।

3) बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है।

4) सुकून और भावनात्मक सुरक्षा देता है।

5) मां और बच्चे के बीच मजबूत रिश्ता बनाता है।