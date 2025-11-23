बच्चों के हैं बोर्ड एक्जाम तो पैरेंट्स बिल्कुल ना करें ये काम, भटक जाएगा पढ़ाई से मन
Board Exam Preparetion Tips: बच्चों के बोर्ड एक्जाम नजदीक है। ऐसे में उनकी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन काफी सारे पैरेंट्स बोर्ड एक्जाम को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव या फिर ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। दोनों ही तरह से बच्चों के बोर्ड एक्जाम में हरकतें बच्चे का कॉन्फिडेंस कमजोर कर देती हैं।
बच्चों के बोर्ड एक्जाम नजदीक है। ऐसे में पैरेंट्स को भी टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन इस टेंशन को बच्चों पर प्रेशर के रूप में दिखाना भी गलत है और बच्चों के एक्जाम को बिल्कुल हल्के में ले लेना और कोई तैयारी ना करना भी गलत है। ऐसे में पैरेंट्स को समझना होगा कि वो कौन से काम हैं जो बच्चों के एक्जाम के नाम पर लापरवाही या ओवरप्रोटेक्टिव सोच को जाहिर कर रहे हैं।
बच्चों के नंबर कैलकुलेट करना
काफी सारे पैरेंट्स बच्चों के एक्जाम से आन के बाद लिखे हुए आंसर के बारे में पूछते हैं और उसके नंबर खुद से आंकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा करना अनजाने में एक प्रेशर क्रिएट करता है। जिससे कई बार बच्चों के बाकी एक्जाम बिगड़ जाते हैं।
घर में पढ़ाई का माहौल ना बनाना
कुछ घरों में बच्चों की पढ़ाई से पैरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता। जैसे घर में तेज आवाज में बातें करना, डिनर लेट करना और बच्चों के लिए शांत वातावरण तैयार ना करना। जिससे बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते।
इंटरनेट, टीवी सब बंद कर देना
कुछ पैरेंट्स एक्जाम के दौरान इंटरनेट,टीवी सबसे बच्चों को कट कर देते हैं। बच्चों के साथ ऐसा करना भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ऐसा करना बच्चे को करंट दुनिया से नाता तोड़वाने जैसा है और बच्चे पर गैरजरूरी प्रेशर क्रिएट होता है।
बगैर खाए-पिए एक्जाम सेंटर के बाहर खड़े रहना
बच्चे को एक्जाम के लिए छोड़ने ले गए हैं और पिक करना है तो जरूर एक्जाम हाल के बाहर रहें। लेकिन बगैर खाए-पिए चिंता में डूबे रहना और जैसे ही बच्चा एक्जाम देकर निकले सवालों की बौछार कर देना, बच्चे को ना केवल प्रेशराइज करता है बल्कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है।
केवल एक्जाम टाइम में फोकस करना
बच्चे की पढ़ाई पर पूरे साल ध्यान नहीं देना और एक्जाम में उसके सारे एक्जाम की अपडेट रखना है और प्रिपरेशन की जानकारी लेना भी गलत है। बच्चे को पूरे साल पढ़ाई पर फोकस करना सिखाएं, तभी बच्चे की ग्रोथ होगी
