बिना मिट्टी के धनिया उगाने का तरीका सीख लें, बारिश में होगी मिलेगी हरी-ताजी पत्तियां
पानी में धनिया कैसे उगाएं: घर में धनिया उगाकर ताजी-हरी फ्रेश पत्तियों को खाना चाहती हैं तो आपको गमला और मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल घर के किचन से डलिया,कपड़ा और धनिया के बीज लेकर इस तरह से पानी में उगाएं धनिया।
धनिया की ताजी महक और स्वाद अधिकतर लोगों को पसंद आती है। लेकिन बारिश में दिनों में मार्केट से धनिया खरीदकर लाए तो वो फौरन सड़ने लगती है और अगर इसे स्टोर भी किया जाए तो वो पौधे से टूटी ताजी पत्तियों जैसी स्मेल नहीं मिलती। ऐसे में गमले में धनिया उगाने का आइडिया सबसे बेस्ट है। लेकिन अच्छी खाद वाली मिट्टी आपके पास नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीके से पानी में आपक धनिया उगा सकती हैं और ताजी हरी पत्तियों का स्वाद ले सकती हैं। सीख लें पानी में हरी धनिया उगाने का तरीका।
पानी में हरी धनिया उगाने का तरीका जानें
बिना मिट्टी, बिना गमला केवल पानी में हरी धनिया उगाने का हैक बड़े कमाल का है। इसमे आपको केवल बदलने की मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ दिनों में ही धनिया के बीजों से धनिया के पौधे ग्रो होने लगेंगे। स्टेप बाई स्टेप सीखें किस तरह से धनिया को पानी में उगाया जा सकता है।
- सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के धनिया के बीजों को लें। जिनकी ग्रोथ अच्छी और तेज हो सके।
- अब एक प्लास्टिक या स्टील की डलिया लें। सब्जी वाली डलिया जो आमतौर पर मार्केट में मिल जाती है।
- बस इस डलिया के ऊपर एक साफ-सुथरा कॉटन का कपड़ा लेकर बिछा दें।
- अब इस कॉटन के कपड़े के ऊपर धनिया के बीजों को डालें और पानी से स्प्रे करके भिगो दें।
- अब इस डलिया को किसी ऐसे बर्तन के ऊपर रखें, जिसमे डलिया की तली यानी कपड़ा भीगा रहे।
- हर 4-5 दिन के अंतर पर पानी को बदलना है।
- इस डलिया और बर्तन को हर दिन धूप मिलना भी जरूरी है।
- कुछ दिनों बाद इन धनिया के बीजों से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी।
- एक बार जब जड़ निकलने लगे तो पानी के लेवल को नीचे करते जाएं और केवल जड़ ही पानी में भीगी रहे।
- इस तरह से आप जड़ों के बढ़ने के साथ पानी के लेवल को कम करते जाएंगे और आपकी धनिया की पत्तियों को ग्रो करने में मदद करेंगे।
- इस तरह घर में ही आप बिना मिट्टी और गमले के बड़े आराम से धनिया की पत्तियों को उगा सकते हैं और ताजा खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।
- अपने छोटे से किचन गार्डेन में ऐसे यूजफुल पौधे उगाएं और ताजी सब्जियोंऔर हर्ब्स का मजा उठाएं।
धनिया के अलावा पालक जैसी सब्जियां भी उग जाती है
पानी में धनिया उगाने का प्रोसेस तो आपने सीख लिया लेकिन धनिया के अलावा आप पालक, अदरक और प्याज को भी उगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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