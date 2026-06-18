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नजरों का ऑडिशन: इनाम जीतना आसान है, लेकिन 'Prize' के बीच छुपा शब्द ढूंढना नहीं!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन का यह मजेदार चैलेंज आपकी नजरों की असली परीक्षा लेने वाला है। तस्वीर में हर तरफ ‘Prize’ लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा हुआ है। क्या आप उसे सिर्फ 5 सेकंड में खोज पाएंगे?

नजरों का ऑडिशन: इनाम जीतना आसान है, लेकिन 'Prize' के बीच छुपा शब्द ढूंढना नहीं!

Today's Optical Illusion Challenge: sमान लीजिए किसी ने आपके सामने एक पन्ना रख दिया, जिसमें सैकड़ों बार एक ही शब्द लिखा हो- 'Prize'। आप शायद एक नजर डालकर कहेंगे, 'हां, सब जगह Prize ही लिखा है।' लेकिन क्या सच में ऐसा है? यहीं से शुरू होता है आज का ऑप्टिकल इल्यूजन।

इस पहेली में आपका मुकाबला किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से है। क्योंकि कई बार हमारी आंखें सही चीज देख रही होती हैं, लेकिन दिमाग उसे इग्नोर कर देता है।

क्यों मुश्किल लगती हैं ऐसी पहेलियां?

जब कोई शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पूरा पढ़ना बंद कर देता है। वह सिर्फ उसका आकार पहचानता है। यानी अगर आपने पहली कुछ जगह 'Prize' पढ़ लिया, तो आपका दिमाग मान लेता है कि आगे भी वही शब्द होगा। बस यहीं पर खेल शुरू होता है क्योंकि इसी भीड़ में एक ऐसा शब्द छुपा है जो दिखता लगभग वैसा ही है, लेकिन है अलग।

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क्या आपको अलग शब्द मिल गया?

अगर हां, तो आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। अगर अभी तक जवाब नहीं मिला... तो एक आसान तरीका अपनाइए। पूरे शब्द को देखने के बजाय पहले अक्षर और आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए। कई बार बीच का सिर्फ एक अक्षर बदल जाता है और वही हमारी नजरों से बच जाता है। यही कारण है कि ऐसे चैलेंज इतने लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं।

ऐसे चैलेंज क्यों अच्छे लगते हैं?

इस पहेली में सबसे बड़ा धोखा शब्दों ने नहीं दिया, धोखा आपके दिमाग ने दिया। क्योंकि उसने पढ़ना बंद कर दिया था और सिर्फ अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। शायद यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन इतने मजेदार लगते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम हमेशा वही नहीं देखते, जो हमारी आंखों के सामने होता है।

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अब जानते हैं सही जवाब

अगर आपने अलग शब्द खोज लिया है, तो शानदार। अगर नहीं खोज पाए, तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। ‘Prize’ शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द ‘Price’ है। पहली नजर में दोनों शब्द लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे तुरंत नहीं पहचान पाते।

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जवाब कहां है?

'Price' शब्द 5वीं रो (Row) और 6वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर इसे खोज लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में कमाल की है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों को भेजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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