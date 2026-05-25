Optical Illusion: आंखों का है धोखा...हर तरफ दिख रहा 39, लेकिन कहीं छिपा है 38, खोजकर दिखाओ तो जानें
Optical Illusion: सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रहा ऑप्टिकल इल्यूजन वाला गेम आजकल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस गेम में आंखों और दिमाग की अच्छे से कसरत हो जाती है। चलिए फिर आप एक बार तस्वीर में छिपे 38 नंबर को खोजकर दिखाइये।
सोशल मीडिया पर कोई भी मजेदार चीज वायरल होती है, तो वह ट्रेंड में छा जाती है। जैसे इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन का गेम काफी चल रहा है और लोगों को ये खेलने में मजा भी आ रहा है। खास बात ये है कि इस गेम में दिमाग और आंखों दोनों की ही कड़ी परीक्षा हो जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सभी जगह 39 दिख रहा है लेकिन बीच में 38 छिपा हुआ है। अभी तक 100 में से 10 लोग ही 10 सेकंड के अंदर इस पहेली को सुलझा सके हैं। क्या आप इस गेम में बाजी मार सकते हैं या फेल हो जाएंगे? चलिए आज इस गेम में आप भी अपने आप को चैलेंज देकर देखिए।
कन्फ्यूजन पैदा करते हैं नंबर
दरअसल, इस गेम में ज्यादातर लोग फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नंबर हमेशा ही कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मैथ पढ़ते समय कई बार ऐसा होता था कि नंबर सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। वही यहां भी है, 39 की भीड़ में 38 दुबककर बैठा है लेकिन दिख नहीं रहा है।
सेम पैटर्न लगता है
हमारा दिमाग अक्सर एक जैसी दिखने वाली चीजों को बहुत तेजी से पहचान लेता है। जब किसी तस्वीर या पैटर्न में बार-बार एक ही नंबर, शब्द या आकृति दिखाई देती है, तो दिमाग आंखों को यह सिग्नल देने लगता है कि सब कुछ एक जैसा ही है। यही वजह है कि आंखें छोटे बदलाव को तुरंत पकड़ नहीं पातीं और हमें भ्रम होने लगता है। इसी कारण ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स इतने मजेदार और चैलेंजिंग लगते हैं। दिमाग सेम पैटर्न में उलझ जाता है, इसलिए सही नंबर पहचानना मुश्किल हो जाता है।
खोजने का तरीका
अगर पहली कोशिश में आप यह गेम हल नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन का यही खास मजा होता है कि यह हमारी आंखों और दिमाग दोनों को भ्रमित करता है। सही फोकस, पेशेंस और थोड़ी एकाग्रता के साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह के चैलेंज को जीत सकता है।
खोज लिया क्या?
अगर आपने अभी तक छिपा हुआ नंबर नहीं ढूंढा है, तो जवाब यह है कि 38 बाईं ओर से चौथे कॉलम और छठी लाइन में मौजूद है। अब आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह चैलेंज शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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