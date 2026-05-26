Optical Illusion Image: 'बेटी' के बीच कहीं एक जगह लिखा है अलग शब्द', तेज आंखों वाले 5 सेकंड में ढूंढिए जवाब

अगर आप मानते हैं कि आपकी आंखें और दिमाग तेज हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑप्टिकल इल्यूजन वाला गेम। इस तस्वीर में बेटी शब्द लिखा है और इसके बीच में एक अलग शब्द लिखा है। जिसे आपको 5 सेकंड में खोजना है।

ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। बच्चे और बड़ खूब चाव के साथ इस चैलेंज को पूरा करना पसंद करते हैं। इस तरह के गेम से ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी नजरें और आपका दिमाग कितना तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की फोटो में एक जैसी चीजों के बीच में कोई छोटा बदलाव छिपा होता है।एक से शब्द देखने पर आंखों को धोखा हो जाता है और फिर अलग शब्द को खोजने में कंफ्यूजन हो जाती है। आज हम आपके लिए एक चैलेंजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इमेज लेकर आए हैं। जिसमें सभी जगह बेटी लिखा हुआ है और एक जगह अलग शब्द लिखा है। ये शब्द बेटी से मिलता जुलता है।

कौन सा शब्द खोजना है? इस तस्वीर में सभी जगह पर बेटी शब्द लिखा है। लेकिन इसके बीच में बोटी शब्द छिपा है। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि एक जैसे शब्दों के बीच में अलग शब्द को 5 सेकंड में खोजना है।

दिमाग के लिए है ये खास एक्सरसाइज ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स दिमाग को एक्टिव रखने के लिए का बेहतरीन काम करते हैं। जब आप किसी भ्रम को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। इसके अलावा आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे में ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी आकृतियों या बारीकियों को खोजने के लिए गहरे फोकस की जरूरत होती है। नियमित रूप से इन्हें देखने से आपका फोकस बढ़ता है।

फोटो में कैसे खोजें अलग शब्द एक से दिख रहे शब्द में एक अलग शब्द को खोजने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कुछ टिप्स आपके काम आएंगी। चैलेंज लेने से पहले तीन गहरी सांस लें और सब चीजों को भूलकर गेम पर फोकस करें। अलग शब्द खोजने के लिए लाइन को धीरे-धीरे देखें, ऐसा करते समय जल्दबाजी ना करें।

क्या खोज पाए अलग शब्द अगर आप 5 सेकंड के अंदर अलग शब्द को खोज लेते हैं तो वाकई आपकी आंखे तेज हैं और आप अच्छी तरह से फोकर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दिए समय में इसे नहीं खोज पाए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तस्वीर को एक बार फिर से धीरे-धीरे देखें और पहले शब्द पर फोकस करें। अगर अभी भी नहीं मिला तो आपकी मदद करने के लिए हमने ‘बोटी’ शब्द पर लाल सर्कल बनाया है।