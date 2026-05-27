Optical Illusion: 'पीएम' की भीड़ में छिपा है 'सीएम', क्या 3 सेकंड में ढूंढ सकते हैं आप?

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम खूब वायरल होते हैं। इस तरह के गेम आपकी आंखों का और फोकस का टेस्ट करते हैं। यहां दी गई फोटो में आपको पीएम की भीड़ में सीएम को खोजना है। चैलेंज ये हैं कि इसे 3 सेकंड में खोजना होगा।

ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरह को चैलेंजिंग गेम्स ना सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं बल्कि आपकी आंखों और दिमागा का टेस्ट भी करते हैं। अगर तय समय पर आप दिए गए चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो आपका फोकस वाकई बढ़िया है। हालांकि ज्यादातर लोग इस तय समय में शब्द खोजने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी एक तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको पीएम शब्द दिखाई दे रहा होगा।

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर में कई रो और कॉलम हैं जिनमें सब जगह पीएम लिखा गया है। लेकिन एक कॉलम ऐसा है जिसमें अलग शब्द है। इस अलग शब्द सीएम है और इसे आपको 3 सेकंड के अंदर ढूंढना है। अगर आप तेज आंखों और दिमाग के माले में खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं, तो पजल को सॉल्व करने के लिए मात्र 3 सेकंड आपके लिए काफी होंगे। लेकिन अगर आप कहीं अटकते हैं, तो फिक्र ना करें क्योंकि हम आपको एक हिंट दे सकते हैं।

क्या है हिंट बिना चीटिंग किए पहले 3 सेकेंड में खुद अलग शब्द खोजने की कोशिश करें। अगर समय पूरा होने के बाद भी शब्द ना मिले तो शुरू की कुछ लाइनों पर फोकस करें। हमेशा एक-एक रो के पहले शब्द पर गौर करें। कई बार ऐसा होता है कि शब्द सामने होता लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए धीरे-धीरे एक-एक रो को देखें।

बच्चों के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन गेम है फायदेमंद बड़ों के साथ ही बच्चों के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के दिमाग के विकास और उनकी एनालेटिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज हैं। इन्हें खेलने से बच्चों का कॉग्निटिव विकास बहुत तेजी से होता है। ये बच्चों को बारीकियों पर ध्यान देना सिखाते हैं। रंगों, आकृतियों और पैटर्न्स के बीच का अंतर समझने से उनकी आंखें और दिमाग दोनों तेज होते हैं।

कहां छिपा है शब्द पीएम शब्द की भीड़ में अगर आप सीएम शब्द को नहीं खोज पाए हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं। ये शब्द शरू की चौथी लाइन के 8 कॉलम में लिखा है। नीचे दी गई फोटो में सीएम शब्द को लाल रंग के सर्कल के साथ मार्क किया है।

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