Optical Illusion: गिद्ध जैसी नजर है तो ही ढूंढ पाएंगे ‘Patna’ के बीच छुपा ‘Panta’, क्या आपकी आंखें हैं तेज
क्या आपकी आंखें गिद्ध जैसी तेज है, अगर हां तो बताइये इस तस्वीर में ‘Patna’ के बीच ‘Panta' कहां लिखा है। इस एक गलत शब्द को आप कितनी देर में खोज सकते हैं?
Optical Illusion Test: सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाले चैलेंज इन दिनों काफी ट्रेंड में है और लोगों को इन्हें खेलने में भी खूब मजा आ रहा है। ये बस आपकी आंखों का धोखा होते हैं, जिसमें कुछ गलत लिखा होगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। ये न सिर्फ आपका मनोरंजन करते हैं, बल्कि आपकी नजर और दिमाग की तेजी को भी परखते हैं। अगर आपके पास गिद्ध जैसी तेज आंखें हैं, तो आप भी PATNA शब्दों की भीड़ में छुपा एक अलग शब्द PANTA खोज लेंगे।
पहली नजर में आपको ये फोटो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगी और सभी जगह बिल्कुल सही पटना लिखा हुआ दिखाई देगा। जिससे आपके दिमाग को लगेगा सबकुछ एक जैसा ही है लेकिन यही असली गेम होता है। इस भीड़ में एक जगह ‘Patna’ की जगह ‘Panta’ लिखा हुआ है, जो बहुत ही चालाकी से छुपा हुआ है। अगर आपकी नजर गिद्ध जैसी तेज है, तो आप इसे कुछ ही सेकंड में ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन हमारे दिमाग को भ्रमित करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हमारा ब्रेन पैटर्न को जल्दी पहचानने की कोशिश करता है, जिससे छोटी-छोटी गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं।
इन चैलेंज को लेने से आपका टाइम भी पास हो जाएगा और इससे फोकस और ऑब्जर्वेशन स्किल भी तेज होगी। बच्चों को भी आप ये गेम खेलने के लिए दे सकते हैं। इसे रोजाना खेलने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप छोटी-छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना सीखते हैं। इस गेम को खेलने में आपको खूब मजा आएगी और इसे आप दोस्तों के साथ भी मजे से खेल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों की आंखों की भी जांच कर लेंगे। इस गेम को आप टाइम के साथ चैलेंजिंग भी बना सकते हैं, जैसे सिर्फ 10 सेकेंड का टाइमर लगाइये और उतनी ही देर में आपको गलत शब्द खोजना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो विनर वरना लूजर।
तो अब देर किस बात की? इस ऑप्टिकल इल्यूजन को ध्यान से देखिए और खुद को चैलेंज दीजिए कि आप कितनी जल्दी ‘Panta’ को ढूंढ़ पाते हैं। अगर आपने इसे 5-10 सेकंड के अंदर खोज लिया, तो यकीन मानिए आपकी नजर वाकई बहुत तेज है। और अगर नहीं ढूंढ पाए, तो थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है।
तो बताइए, क्या आपने ‘Panta’ ढूंढ लिया?
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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