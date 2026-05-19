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Optical Illusion: दिमाग और आंखों की होगी असली परीक्षा, खोजिए छुपा हुआ अलग शब्द

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘आम’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप सही जवाब खोज लें?

Optical Illusion: दिमाग और आंखों की होगी असली परीक्षा, खोजिए छुपा हुआ अलग शब्द

सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Challenge) वाले गेम्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को सॉल्व करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सिर्फ टाइमपास नहीं होते, बल्कि आपकी नजरों और दिमाग की असली परीक्षा भी लेते हैं।

कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें जल्दी पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इतना आकर्षित करते हैं। इन गेम्स में एक छोटी-सी गलती या अलग शब्द छुपा होता है, जिसे ढूंढना आसान नहीं होता।

आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको हर जगह ‘आम’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है। आपका काम है उस अलग शब्द को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढूंढना।

क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?

अगर आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली नजर में सही जवाब नहीं खोज पाते। बार-बार एक जैसे शब्द देखने की वजह से दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है और अलग शब्द नजरों से छूट जाता है।

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यही वजह है कि ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका माने जाते हैं। जो लोग छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, वे ऐसे चैलेंज जल्दी सॉल्व कर लेते हैं।

अलग शब्द खोजने के आसान तरीके

अगर आपको जवाब ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो कुछ आसान ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं।

  • हर लाइन को धीरे-धीरे देखें।
  • शब्दों को ध्यान से पढ़ें।
  • जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
  • उन अक्षरों पर फोकस करें, जो बाकी शब्दों से थोड़े अलग दिख रहे हों। - इस तरह से आप छुपे हुए शब्द को जल्दी पहचान सकते हैं।

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क्या आपने खोज लिया अलग शब्द?

अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अलग शब्द खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और दिमाग दोनों बहुत तेज हैं। तस्वीर में ‘आम’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ‘आस’ है।

Optical Illusion

कहां छुपा है जवाब?

अलग शब्द तीसरी रो (Row) और 5वें कॉलम (Column) में रखा गया है। अगर आप पहली बार में जवाब नहीं खोज पाए, तो दोबारा कोशिश जरूर करें। लगातार ऐसे गेम खेलने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल और भी मजबूत हो जाती है। अब इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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