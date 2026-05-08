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Optical Illusion: ‘गया’ शब्दों के बीच छुपा है एक अलग शब्द, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार चैलेंज में आपको ‘गया’ शब्दों की भीड़ में छुपा अलग शब्द ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इसे 5 सेकंड में खोज लें?

Optical Illusion: ‘गया’ शब्दों के बीच छुपा है एक अलग शब्द, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाले चैलेंज लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार पहेलियों को सुलझाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये गेम सिर्फ टाइमपास नहीं होते, बल्कि आपकी नजरों और दिमाग की असली परीक्षा भी लेते हैं। कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें जल्दी पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इतना आकर्षित करते हैं।

  • आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको हर तरफ ‘गया’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है। आपका काम है उसे केवल 5 सेकंड के अंदर ढूंढना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है।

ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे खास बात यही होती है कि यह हमारे दिमाग को भ्रमित कर देता है। जब कोई शब्द या आकृति बार-बार दिखाई देती है, तो हमारा दिमाग उसे सामान्य मान लेता है। ऐसे में छोटी-सी गलती या अलग शब्द पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की नजरें तेज होती हैं, वे तुरंत अलग चीज पहचान लेते हैं।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: झॉसी के बीच छुपा है सही शब्द ‘झांसी’, 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे

क्या आप ढूंढ पाए अलग शब्द?

अगर आपने अभी तक तस्वीर को ध्यान से नहीं देखा है, तो अब कोशिश शुरू कर दीजिए। हर लाइन को धीरे-धीरे देखें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। कई बार अलग शब्द बिल्कुल सामने होता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं।

अगर आप 5 सेकंड के अंदर अलग शब्द खोज लेते हैं, तो समझिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। आपकी आंखें छोटी-छोटी चीजों को बहुत तेजी से पकड़ सकती हैं। वहीं अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे चैलेंज दिमाग को एक्टिव बनाने के लिए ही होते हैं।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: आंखें हैं तेज तो Patna के जंगल में छुपा Panta ढूंढ़कर दिखाइए

ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे

ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं। इन्हें खेलने से कई मानसिक फायदे भी होते हैं।

  • दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है।
  • चीजों को ध्यान से देखने की आदत बनती है।
  • ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होती है।
  • दिमाग तेजी से काम करना सीखता है।
  • स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है।

Optical Illusion

सही जवाब क्या है?

अगर आपने अलग शब्द ढूंढ लिया है, तो बधाई हो। तस्वीर में ‘गया’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ‘गपा’ है। यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन का सही जवाब है।

अगर आप पहली बार में जवाब नहीं खोज पाए, तो दोबारा कोशिश जरूर करें। लगातार ऐसे गेम खेलने से आपकी नजरें और दिमाग दोनों तेज हो जाते हैं।

अब इस मजेदार चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले अलग शब्द खोज पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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