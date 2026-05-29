Optical Illusion: 5 सेकंड का चैलेंज! क्या आपने ढूंढ लिया ‘कोमल’ के बीच छिपा ‘कोयल’?
ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘कोमल’ शब्दों की भीड़ में छुपा ‘कोयल’ सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इस टेस्ट को पास कर पाएंगी?
पहली नजर में यह तस्वीर आपको बेहद आसान लगेगी। हर तरफ सिर्फ ‘कोमल’ ही ‘कोमल’ लिखा दिखाई देगा। लेकिन यहीं पर दिमाग खेल खेलना शुरू करता है। क्योंकि इन्हीं शब्दों के बीच कहीं एक ‘कोयल’ छुपा बैठा है, जिसे ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं।
अब सवाल यह है कि क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इस अलग शब्द को सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ लें?
आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इन्हें सिर्फ टाइमपास के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग और नजरों की परीक्षा लेने के लिए भी खेलते हैं। कई बार जवाब आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। यही चीज इन चैलेंज को और मजेदार बना देती है।
क्यों कंफ्यूज करता है यह Optical Illusion?
- हमारा दिमाग चीजों को पैटर्न में पहचानने की आदत बना लेता है। जब कोई शब्द बार-बार एक जैसा दिखाई देता है, तो दिमाग उसे बिना ध्यान से पढ़े ही पहचान लेता है।
यही वजह है कि ‘कोमल’ और ‘कोयल’ जैसे शब्दों में छोटा-सा फर्क आसानी से नजर नहीं आता। आंखें शब्द देखती रहती हैं, लेकिन दिमाग उसे वही पुराना शब्द समझ लेता है।
- इसी कारण कई लोग काफी देर तक तस्वीर को देखते रहते हैं, फिर भी सही जवाब नहीं खोज पाते।
क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?
अब आपकी बारी है। तस्वीर को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड के अंदर ‘कोयल’ शब्द को खोज निकालें। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। एक छोटा-सा हिंट आपकी मदद कर सकता है।
- हर शब्द के बीच वाले अक्षरों पर ध्यान दें
- ऊपर से नीचे तक धीरे-धीरे स्कैन करें
- जल्दबाजी बिल्कुल ना करें
- हो सकता है जवाब आपकी आंखों के सामने ही हो
क्या आपने खोज लिया ‘कोयल’?
अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ‘कोयल’ शब्द खोज लिया है, तो सच में आपकी नजरें काफी तेज हैं।
लेकिन अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए। खासकर उन शब्दों को, जिनमें बीच का अक्षर बाकी शब्दों से थोड़ा अलग लग रहा हो। कई बार छोटी-सी गलती ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बन जाती है।
यहां छुपा है सही जवाब
‘कोमल’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ‘कोयल’ है। यह शब्द छठी रो (Row) और 10वें कॉलम (Column) में रखा गया है। अगर आपने बिना किसी मदद के जवाब खोज लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल वाकई शानदार है। अब इस मजेदार चैलेंज को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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