Optical Illusion: ‘कलम’ शब्दों की भीड़ में छुपा है अलग शब्द, क्या 10 सेकंड में खोज पाएंगे?
ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘कलम’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इसे सिर्फ 10 सेकंड में खोज लें?
सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाले गेम्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को सॉल्व करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि आपकी आंखों और दिमाग की तेजी को भी परखते हैं। कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इतना आकर्षित करते हैं।
आज हम आपके लिए एक नया और मजेदार चैलेंज लेकर आए हैं। इस तस्वीर में आपको हर जगह ‘कलम’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है। आपका काम है उस अलग शब्द को सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढना।
सुनने में यह काम आसान लग सकता है, लेकिन जब आप ध्यान से तस्वीर देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा घूम सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बार-बार एक जैसे शब्द देखकर उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में छोटी-सी गलती या अलग शब्द को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
क्या आपकी नजरें हैं तेज?
अगर आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली बार में सही जवाब नहीं खोज पाते। कई लोग जल्दबाजी में पूरी तस्वीर स्कैन कर लेते हैं और अलग शब्द उनकी नजरों से छूट जाता है।
अलग शब्द खोजने के आसान तरीके
अगर आपको सही जवाब खोजने में परेशानी हो रही है, तो कुछ आसान ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं।
- शब्दों को धीरे-धीरे पढ़ें।
- हर लाइन को ध्यान से स्कैन करें।
- जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
- उन अक्षरों पर ज्यादा फोकस करें, जो बाकी शब्दों से थोड़ा अलग दिख रहे हों।
ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे
ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मजेदार गेम नहीं हैं। इन्हें खेलने से कई फायदे भी होते हैं।
- दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है।
- चीजों को ध्यान से देखने की आदत बनती है।
- ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर होती है।
- दिमाग तेजी से काम करना सीखता है।
इसी वजह से आजकल स्कूलों और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे गेम्स का इस्तेमाल किया जाता है।
क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?
अगर आपने 10 सेकंड के अंदर अलग शब्द खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और दिमाग दोनों बहुत तेज हैं। कलम शब्दों की भीड़ में छिपा शब्द कमल है। वहीं अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो दोबारा ध्यान से तस्वीर को देखिए। हो सकता है अलग शब्द आपकी आंखों के सामने ही छुपा हो।
अब इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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