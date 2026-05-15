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Optical Illusion: ‘कलम’ शब्दों की भीड़ में छुपा है अलग शब्द, क्या 10 सेकंड में खोज पाएंगे?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘कलम’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इसे सिर्फ 10 सेकंड में खोज लें?

Optical Illusion: ‘कलम’ शब्दों की भीड़ में छुपा है अलग शब्द, क्या 10 सेकंड में खोज पाएंगे?

सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाले गेम्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को सॉल्व करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि आपकी आंखों और दिमाग की तेजी को भी परखते हैं। कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इतना आकर्षित करते हैं।

आज हम आपके लिए एक नया और मजेदार चैलेंज लेकर आए हैं। इस तस्वीर में आपको हर जगह ‘कलम’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है। आपका काम है उस अलग शब्द को सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढना।

सुनने में यह काम आसान लग सकता है, लेकिन जब आप ध्यान से तस्वीर देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा घूम सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बार-बार एक जैसे शब्द देखकर उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में छोटी-सी गलती या अलग शब्द को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।

ये भी पढ़ें:‘गया’ शब्दों की भीड़ में छुपा है अलग शब्द, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

क्या आपकी नजरें हैं तेज?

अगर आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली बार में सही जवाब नहीं खोज पाते। कई लोग जल्दबाजी में पूरी तस्वीर स्कैन कर लेते हैं और अलग शब्द उनकी नजरों से छूट जाता है।

अलग शब्द खोजने के आसान तरीके

अगर आपको सही जवाब खोजने में परेशानी हो रही है, तो कुछ आसान ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं।

  • शब्दों को धीरे-धीरे पढ़ें।
  • हर लाइन को ध्यान से स्कैन करें।
  • जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
  • उन अक्षरों पर ज्यादा फोकस करें, जो बाकी शब्दों से थोड़ा अलग दिख रहे हों।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: झॉसी के बीच छुपा है सही शब्द ‘झांसी’, 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे

ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे

ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मजेदार गेम नहीं हैं। इन्हें खेलने से कई फायदे भी होते हैं।

  • दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है।
  • चीजों को ध्यान से देखने की आदत बनती है।
  • ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर होती है।
  • दिमाग तेजी से काम करना सीखता है।

इसी वजह से आजकल स्कूलों और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे गेम्स का इस्तेमाल किया जाता है।

Optical Illusion

क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?

अगर आपने 10 सेकंड के अंदर अलग शब्द खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और दिमाग दोनों बहुत तेज हैं। कलम शब्दों की भीड़ में छिपा शब्द कमल है। वहीं अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो दोबारा ध्यान से तस्वीर को देखिए। हो सकता है अलग शब्द आपकी आंखों के सामने ही छुपा हो।

अब इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: कितनी तेज है आपकी नजर? 10 सेकेंड में 68 के बीच छिपा 89 खोजो
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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