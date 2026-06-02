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'बबूल' पढ़ते-पढ़ते दिमाग भी धोखा खा सकता है! 5 सेकंड में खोजिए छुपा हुआ अलग शब्द

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज दिमाग और आंखों दोनों की परीक्षा लेते हैं। आज की इस पहेली में आपको 'बबूल' शब्दों की भीड़ में छुपा एक अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढूंढना है। क्या आप यह चैलेंज पूरा कर पाएंगे?

'बबूल' पढ़ते-पढ़ते दिमाग भी धोखा खा सकता है! 5 सेकंड में खोजिए छुपा हुआ अलग शब्द

आपके सामने 50 से ज्यादा बार एक ही शब्द लिखा हो और कोई कहे कि इनमें से एक अलग है, तो शायद आपका जवाब होगा- 'अरे, इसमें मुश्किल क्या है?' लेकिन जरा रुकिए। यही सोचकर हजारों लोग इस पहेली में फंस चुके हैं। तस्वीर में हर तरफ सिर्फ 'बबूल' दिखाई देगा। पहली नजर में लगेगा कि सभी शब्द एक जैसे हैं। दूसरी नजर में भी कुछ खास नहीं दिखेगा। लेकिन तीसरी बार देखने पर आपको एहसास होगा कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि इन 'बबूल' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द छुपा है, जो चुपचाप सबकी नजरों से बचा हुआ है। और मजेदार बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।

फिर बीच में ऐसा ट्विस्ट

अगर आपने अभी तक तस्वीर देख ली है, तो शायद आप दो तरह के लोगों में से एक हैं।

  • पहले वो, जिन्हें जवाब मिल गया और अब उन्हें लग रहा है कि यह तो बहुत आसान था।
  • और दूसरे वो, जो लगातार तस्वीर को घूर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर गलती है कहां?

अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, तो परेशान मत होइए। असल में यह आपकी आंखों की नहीं, आपके दिमाग की परीक्षा है।

जब कोई शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पढ़ना बंद कर देता है। वह सिर्फ उसका आकार पहचानता है। यही कारण है कि छोटा सा बदलाव भी आसानी से नजर नहीं आता।

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जवाब बताने से पहले सस्पेंस

अभी भी जवाब नहीं मिला तो एक छोटा सा हिंट लेते जाइए। अलग शब्द में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है बाकी पूरा शब्द बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अब एक बार फिर तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। शायद इस बार आपकी नजर सही जगह पहुंच जाए।

क्या आपकी नजरें ईगल आई जैसी हैं?

कुछ लोग ऐसे चैलेंज 2-3 सेकंड में ही हल कर लेते हैं। ऐसे लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी मानी जाती है। अगर आपने भी अलग शब्द जल्दी खोज लिया है, तो आपकी फोकस करने की क्षमता शानदार है। लेकिन अगर अभी तक जवाब नहीं मिला, तो चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर लोग पहली कोशिश में असफल हो जाते हैं।

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Optical Illusion Challenge

सही जवाब

'बबूल' शब्दों की भीड़ में छुपा अलग शब्द 'बबल' है। जवाब: चौथी रो (Row) और चौथे कॉलम (Column) में 'बबल' शब्द मौजूद है।

अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल वाकई कमाल की है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब खोज पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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