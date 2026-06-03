'घड़ी' देखते-देखते चकरा जाएगा दिमाग! 5 सेकंड में ढूंढिए छुपा हुआ अलग शब्द
ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस बार आपको 'घड़ी' शब्दों की भीड़ में छुपा एक अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इस चुनौती को पार कर पाएंगी?
कई बार जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स लोगों को इतने पसंद आते हैं। वे सिर्फ आंखों को नहीं, बल्कि दिमाग को भी चुनौती देते हैं।
आज का चैलेंज
- तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ 'घड़ी' ही 'घड़ी' दिखाई देगी। पहली नजर में लगेगा कि सभी शब्द एक जैसे हैं। दूसरी बार देखने पर भी शायद कुछ अलग नजर ना आए। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है।
- इन सभी 'घड़ी' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द छुपा हुआ है, जो बाकी सबसे अलग है। मजेदार बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इस छोटे से बदलाव को तुरंत पकड़ सकें?
क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?
ज्यादातर लोग ऐसे चैलेंज में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बार-बार दिख रही चीजों को बिना ध्यान से पढ़े पहचानने लगता है। जब एक ही शब्द कई बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पूरा पढ़ने की बजाय उसका आकार पहचानता है। यही कारण है कि एक छोटी-सी गलती भी आसानी से छिप जाती है।
अगर आपने तस्वीर को देखना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि आप अभी शब्दों के बीच उलझ चुके हों। कुछ लोगों को जवाब तुरंत मिल जाता है, जबकि कुछ लोग काफी देर तक खोजते रहते हैं।
अगर जवाब नहीं मिल रहा, तो एक छोटी-सी ट्रिक अपनाइए।
- हर शब्द को पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ उसके पहले और आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए। कई बार दिमाग बीच के अक्षरों को नजरअंदाज कर देता है और यही गलती हमें सही जवाब से दूर कर देती है।
- ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं। इन्हें हल करने से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने की आदत बनती है और ऑब्जर्वेशन स्किल भी बेहतर होती है।
तो क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?
अगर आपका जवाब 'हां' है, तो बधाई हो। आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। लेकिन अगर अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। 'घड़ी' शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द 'धड़ी' है। यह शब्द तीसरी रो (Row) और 9वें कॉलम (Column) में मौजूद है।
अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो समझिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब खोज पाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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