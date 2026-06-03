Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'घड़ी' देखते-देखते चकरा जाएगा दिमाग! 5 सेकंड में ढूंढिए छुपा हुआ अलग शब्द

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस बार आपको 'घड़ी' शब्दों की भीड़ में छुपा एक अलग शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इस चुनौती को पार कर पाएंगी?

'घड़ी' देखते-देखते चकरा जाएगा दिमाग! 5 सेकंड में ढूंढिए छुपा हुआ अलग शब्द

कई बार जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स लोगों को इतने पसंद आते हैं। वे सिर्फ आंखों को नहीं, बल्कि दिमाग को भी चुनौती देते हैं।

आज का चैलेंज

  • तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ 'घड़ी' ही 'घड़ी' दिखाई देगी। पहली नजर में लगेगा कि सभी शब्द एक जैसे हैं। दूसरी बार देखने पर भी शायद कुछ अलग नजर ना आए। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है।
  • इन सभी 'घड़ी' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द छुपा हुआ है, जो बाकी सबसे अलग है। मजेदार बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इस छोटे से बदलाव को तुरंत पकड़ सकें?

ये भी पढ़ें:अच्छे-अच्छे लोग हो गए फेल, क्या आप ढूंढ पाए 'बबूल' के बीच अलग शब्द?

क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?

ज्यादातर लोग ऐसे चैलेंज में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बार-बार दिख रही चीजों को बिना ध्यान से पढ़े पहचानने लगता है। जब एक ही शब्द कई बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पूरा पढ़ने की बजाय उसका आकार पहचानता है। यही कारण है कि एक छोटी-सी गलती भी आसानी से छिप जाती है।

अगर आपने तस्वीर को देखना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि आप अभी शब्दों के बीच उलझ चुके हों। कुछ लोगों को जवाब तुरंत मिल जाता है, जबकि कुछ लोग काफी देर तक खोजते रहते हैं।

ये भी पढ़ें:‘कोमल’ की भीड़ में छुपी बैठी है ‘कोयल’, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

अगर जवाब नहीं मिल रहा, तो एक छोटी-सी ट्रिक अपनाइए।

  • हर शब्द को पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ उसके पहले और आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए। कई बार दिमाग बीच के अक्षरों को नजरअंदाज कर देता है और यही गलती हमें सही जवाब से दूर कर देती है।
  • ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं। इन्हें हल करने से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने की आदत बनती है और ऑब्जर्वेशन स्किल भी बेहतर होती है।

तो क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?

ऑप्टिकल इल्यूजन

अगर आपका जवाब 'हां' है, तो बधाई हो। आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। लेकिन अगर अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। 'घड़ी' शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द 'धड़ी' है। यह शब्द तीसरी रो (Row) और 9वें कॉलम (Column) में मौजूद है।

अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो समझिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब खोज पाता है।

ये भी पढ़ें:30 सेकंड में ढूंढकर दिखाएं देवर में छिपा तेवर शब्द, कई खिलाड़ी हो चुके हैं फेल
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Optical Illusion Image

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।