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Optical Illusion: जरा संभलकर! 'पुरुष' की भीड़ में छुपा है एक चालाक शब्द, 5 सेकंड में ढूंढिए

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Brain Teaser: ऑप्टिकल इल्यूजन का यह नया चैलेंज आपकी नजरों और फोकस का असली टेस्ट लेने वाला है। तस्वीर में हर तरफ ‘पुरुष’ लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा है। क्या आप उसे 5 सेकंड में खोज पाएंगे?

Optical Illusion: जरा संभलकर! 'पुरुष' की भीड़ में छुपा है एक चालाक शब्द, 5 सेकंड में ढूंढिए

कभी आपने गौर किया है कि कई बार हम किसी चीज को सामने देखकर भी उसे पहचान नहीं पाते? जैसे कोई दोस्त भीड़ में खड़ा हो और नजर उस पर जाकर भी उसे पहचान ना सके। आज का ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। यह कोई गणित की पहेली नहीं है। ना ही इसमें किसी तरह का कठिन सवाल है। यहां सिर्फ शब्द हैं और उन्हीं शब्दों में छुपा है असली खेल।

तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ ‘पुरुष’ दिखाई देगा। एक बार देखेंगे, तो लगेगा सब कुछ एक जैसा है। दूसरी बार देखेंगे, तो भी शायद कोई फर्क नजर ना आए। लेकिन यहीं पर आपका दिमाग आपको धोखा देने लगता है। क्योंकि इन ढेर सारे ‘पुरुष’ शब्दों के बीच कहीं एक अलग शब्द भी मौजूद है, जो चुपचाप आपकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा है और उसे ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।

क्या आपका दिमाग जल्दी फैसला लेता है?

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हमारा दिमाग बहुत होशियार है। वह हर चीज को जल्दी समझने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। अगर उसे एक ही शब्द बार-बार दिखे, तो वह उसे बार-बार पढ़ने की बजाय मान लेता है कि आगे भी वही शब्द लिखा होगा। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन इतने मजेदार होते हैं। वे आंखों से ज्यादा दिमाग को चुनौती देते हैं।

क्या आपको अलग शब्द दिखाई दिया?

अगर जवाब नहीं मिला तो ये ट्रिक अपनाइए अलग शब्द खोजने के लिए पूरे शब्द पर ध्यान देने की बजाय उसके पहले और आखिरी अक्षर को देखिए। अक्सर छोटा-सा बदलाव ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है और यही इस पहेली की असली चाल है।

आखिर लोग ऐसे चैलेंज क्यों पसंद करते हैं?

क्योंकि इनमें जीतने का मजा अलग होता है। जब हम दूसरों से पहले जवाब ढूंढ लेते हैं, तो दिमाग को खुशी महसूस होती है। साथ ही ऐसे खेल ध्यान बढ़ाते हैं, दिमाग को सक्रिय रखते हैं, फोकस बेहतर करते हैं और छोटी चीजों को नोटिस करने की आदत डालते हैं।

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अब खत्म करते हैं इंतजार

अगर आपने अभी तक अलग शब्द नहीं खोजा है, तो अब जवाब जान लीजिए। ‘पुरुष’ शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द ‘परुष’ है।

ऑप्टिकल इल्यूजन

जवाब कहां है?

'परुष' शब्द 6वीं रो (Row) और 6वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में शानदार है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन 5 सेकंड के अंदर सही जवाब खोज पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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