हर शब्द दिखेगा 'वदन', लेकिन एक शब्द है बिल्कुल अलग! क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?
Optical Illusion Challenge: ऑप्टिकल इल्यूजन का यह नया चैलेंज आपकी नजरों और फोकस दोनों की परीक्षा लेने वाला है। तस्वीर में हर तरफ 'वदन' लिखा है, लेकिन कहीं एक अलग शब्द भी छुपा हुआ है। क्या आप उसे 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?
कुछ लोग कमरे में घुसते ही छोटी से छोटी चीज नोटिस कर लेते हैं। दीवार पर टेढ़ी टंगी तस्वीर हो, मेज पर रखा बदला हुआ सामान हो या किसी शब्द की स्पेलिंग में गलती, उनकी नजर तुरंत वहां पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपकी नजर भी इतनी तेज है? आज का ऑप्टिकल इल्यूजन इसी बात की परीक्षा लेने वाला है।
तस्वीर में आपको हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देगा -'वदन'। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगेगा। दूसरी नजर में भी शायद कोई फर्क ना दिखे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द मौजूद है, जो बाकी सबसे अलग है और उसे खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।
आपका दिमाग इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है!
दिलचस्प बात यह है कि ऐसे चैलेंज आंखों से ज्यादा दिमाग के साथ खेलते हैं। जब एक ही शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पढ़ना बंद कर देता है। वह मान लेता है कि अगला शब्द भी वैसा ही होगा। यही कारण है कि कई बार गलत शब्द सामने होने के बावजूद नजर नहीं आता। इसे ही पैटर्न रिकग्निशन कहा जाता है।
क्या आपको अलग शब्द दिखाई दिया?
अगर हां, तो शानदार। अगर नहीं, तो घबराइए मत। यही तो इस खेल का मजा है। एक छोटी सी ट्रिक जो आपकी मदद कर सकती है।
- पूरे शब्द को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए।
- सिर्फ पहले अक्षर और आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए।
- फिर बीच वाले हिस्से को देखिए।
कई बार पूरा खेल एक अक्षर बदलने से बन जाता है। यही कारण है कि जो शब्द अलग है, वह पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगता है।
आखिर लोग ऐसे चैलेंज इतने पसंद क्यों करते हैं?
- क्योंकि इनमें जीतने पर एक अलग ही खुशी मिलती है। जब आप दूसरों से पहले जवाब खोज लेते हैं, तो दिमाग को एक छोटी-सी उपलब्धि महसूस होती है। इसी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर लाखों बार शेयर किए जाते हैं।
- इनसे ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर होती है, दिमाग एक्टिव रहता है, चीजों को गौर से देखने की आदत बनती है और खाली समय मजेदार बन जाता है।
अब खत्म करते हैं सस्पेंस
अगर आपने अभी तक अलग शब्द नहीं खोजा है, तो जवाब जानने का समय आ गया है। 'वदन' शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द 'बदन' है। यही वह शब्द है जिसने ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूज किया।
जवाब कहां है?
'बदन' शब्द चौथी रो (Row) और 8वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे खोज लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में शानदार है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों को भेजिए और देखिए कि कौन 5 सेकंड के अंदर सही जवाब ढूंढ पाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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