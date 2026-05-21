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Optical Illusion: आंखों का यह टेस्ट कर देगा कन्फ्यूज, क्या आपने खोज लिया ‘Mine’ के बीच ‘Nine’?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘Mine’ शब्दों के बीच छुपा ‘Nine’ शब्द सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप सही जवाब खोज लें?

Optical Illusion: आंखों का यह टेस्ट कर देगा कन्फ्यूज, क्या आपने खोज लिया ‘Mine’ के बीच ‘Nine’?

सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Challenge) वाले गेम्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को हल करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि आपकी नजरों और दिमाग की असली परीक्षा भी लेते हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन में अक्सर एक जैसी चीजों के बीच कोई छोटा-सा बदलाव छुपा होता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग जल्दी कन्फ्यूज हो जाता है और सही जवाब सामने होने के बावजूद नजर नहीं आता। आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको हर जगह ‘Mine’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच कहीं एक ‘Nine’ छुपा हुआ है। आपका काम है उसे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढूंढना।

क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?

अगर आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली नजर में सही जवाब नहीं ढूंढ पाते। बार-बार एक जैसे शब्द देखने की वजह से हमारा दिमाग उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में ‘Mine’ और ‘Nine’ जैसे मिलते-जुलते शब्दों में फर्क पकड़ना आसान नहीं होता। इसी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन को दिमाग और आंखों की एक्सरसाइज भी माना जाता है। ऐसे गेम्स खेलने से फोकस और ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर होती है।

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अलग शब्द खोजने के आसान तरीके

अगर आपको सही जवाब ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

  • हर लाइन को धीरे-धीरे देखें।
  • पहले अक्षर पर ज्यादा ध्यान दें।
  • जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
  • ऊपर से नीचे तक शब्दों को स्कैन करें।

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क्या आपने खोज लिया ‘Nine’?

अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ‘Nine’ शब्द खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों कमाल की हैं। अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तस्वीर को एक बार फिर धीरे-धीरे ऊपर से नीचे तक देखें। खासकर हर शब्द के पहले अक्षर पर ध्यान दें। हो सकता है कि ‘M’ की जगह छुपा हुआ ‘N’ आपकी आंखों के सामने ही हो और जल्दीबाजी में आपकी नजर उस पर ना गई हो।

Optical Illusion

कहां छुपा है जवाब?

तस्वीर में छुपा ‘Nine’ शब्द छठीं रो (Row) और 9वें कॉलम (Column) में रखा गया है। अब इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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