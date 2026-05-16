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Optical Illusion Challenge: नजरों का दम है तो ‘दीवार’ के बीच छुपा अलग शब्द 5 सेकंड में ढूंढें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Optical Illusion Challenge: ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार गेम में आपको ‘दीवार’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं कि आप इसे 5 सेकंड में खोज लें?

Optical Illusion Challenge: नजरों का दम है तो ‘दीवार’ के बीच छुपा अलग शब्द 5 सेकंड में ढूंढें

सोशल मीडिया पर आजकल ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाले गेम्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को हल करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि आपकी आंखों और दिमाग की असली परीक्षा भी लेते हैं। कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें जल्दी पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इतना पसंद आते हैं।

  • आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको हर तरफ ‘दीवार’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है। आपका काम है उस अलग शब्द को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढूंढना।

सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से तस्वीर को देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बार-बार एक जैसे शब्द देखकर उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में छोटी-सी गलती या अलग शब्द को पहचानना मुश्किल हो जाता है।

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क्या आपने खोज लिया अलग शब्द?

  • अगर आपकी नजरें गिद्ध जैसी तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली नजर में सही जवाब नहीं खोज पाते। कई लोग जल्दबाजी में पूरी तस्वीर देख लेते हैं और अलग शब्द उनकी नजरों से छूट जाता है।
  • अगर आपने तस्वीर में छुपा अलग शब्द खोज लिया है, तो सच में आपकी नजरें काफी तेज हैं। ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन गेम हर किसी के बस की बात नहीं होते। कई लोग लंबे समय तक तस्वीर को देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं ढूंढ पाते। अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए। हो सकता है अलग शब्द आपकी आंखों के सामने ही छुपा हो। धीरे-धीरे हर लाइन को पढ़ने से सही जवाब आसानी से मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:‘गया’ शब्दों की भीड़ में छुपा है अलग शब्द, क्या 5 सेकंड में ढूंढ पाएंगे?

क्या है सही जवाब और कहां छिपा है?

तस्वीर में ‘दीवार’ शब्दों के बीच छुपा अलग शब्द ‘दिवार’ है। यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन का सही जवाब है जो कि पांचवी लाइन में सातवें नंबर पर लिखा है।

Optical Illusion

जो लोग ऐसे गेम्स जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब इस मजेदार चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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