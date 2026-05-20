Optical Illusion: राई के बीच छिपा मई खोजने वाला कहलाएगा 'बाजीगर', इस चैलेंज से कर लीजिए अपना फोकस टेस्ट
Optical Illusion: अगर आपके पास बाज जैसी तेज नजरें हैं, तो आज ही पजल को फटाफट सुलझाइये। आज आपको राई के बीच मई खोजना है और बाजीगर का खिताब जीतना है।
अगर आप दिमाग वाला गेम खेलना पसंद करते हैं, तो इन दिनों ट्रेंड में चल रहे ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम आपको जरूर पसंद आएंगे। इन गेम में कई सारे शब्द लिखे होते हैं और उसके बीच में एक अलग शब्द होता है, जिसे खोजना पड़ता है। अगर आपने चैलेंज टाइम के हिसाब से उस वर्ड को खोज लिया तो आप जीनियस हो। देखने में ये गेम एकदम आसान लगता है लेकिन शब्द को खोजने में अच्छे अच्छों के पसीने निकल आते हैं। आज हम आपके लिए राई के पहाड़ के बीच मई शब्द को खोजने का टास्क लेकर आए हैं। क्या आप इस चैलेंज तो एक्सेप्ट करते हुए गेम खेलना चाहेंगे? इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर शर्त लगाते हुए खेल सकते हैं। चलिए इस चैलेंज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
पजल कठिन क्यों लगता है
डॉक्टर्स का मानना है कि जब किसी एक जैसे पैटर्न के बीच थोड़ा अलग शब्द छिपा दिया जाता है, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत पहचान नहीं पाता। इंसानी आंखें बार-बार एक ही शब्द देखकर उसे सामान्य मान लेती हैं। इसी वजह से “राई” के बीच छिपा “मई” आसानी से नजर नहीं आता।
ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे
ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने से फायदे भी होते हैं। इससे आपकी आंखों के साथ दिमाग पर भी अच्छा असर होता है। चलिए इसके कुछ फायदे बताते हैं-
- दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है।
- ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज होती हैं।
- समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है।
- आंखों और दिमाग के बीच तालमेल मजबूत होता है।
- याददाश्त और सोचने की क्षमता में सुधार आता है।
- क्रिएटिविटी और कल्पनाशक्ति बढ़ती है।
- तनाव कम करने और मन को रिलैक्स करने में मदद मिलती है।
- धैर्य और ध्यान से काम करने की आदत विकसित होती है।
सोशल मीडिया पर चढ़ा क्रेज
पहले ऐसे पजल सिर्फ इंग्लिश में आते थे लेकिन हिंदी में आने लगे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये पजल गेम खूब ट्रेंड में चल रहे हैं और लोग इन्हें खेलने के साथ शेयर भी करते हैं। अपने दोस्तों या भाई-बहन के साथ शर्त लगाकर भी खेल सकते हैं। इसमें टाइम का चैलेंज लेकर भी खेलने पर अच्छा लगेगा।
क्या आपने खोज लिया?
अब बताइये क्या आपने राई के बीच मई खोज लिया। अगर अब भी नहीं मिल रहा, तो एक-एक लाइन को नीचे से ऊपर और फिर दाएं से बाएं की ओर देखते हुए जाएं। आपको बस ग्रिड में नजरों को बाज की तरह घुमाना होगा। बस वही कही आपको मई छुपा हुआ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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