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Optical Illusion: 30 सेकंड में ढूंढकर दिखाएं देवर में छिपा तेवर शब्द, खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाली गेम खेलना पसंद है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और चैलेंजिंग तस्वीर। इस फोटो में सभी तरफ देवर लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें से तेवर को खोजना है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। क्या खोज पाएंगे?

Optical Illusion: 30 सेकंड में ढूंढकर दिखाएं देवर में छिपा तेवर शब्द, खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं फेल

ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स आंखों को धोखा देने का काम करते हैं। इन तस्वीरों में सब कुछ सामने होता है लेकिन फिर इनमें से कुछ अलग खोजना मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम्स वायरल होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग खेलना पसंद करते हैं। इस तरह के गेम में तस्वीरें हर बार अलग-अलग होती हैं। कई बार किसी शब्द को खोजना होता है तो कई बार किसी जानवर को। इन तस्वीरों सब कुछ सामने होता है लेकिन फिर भी नजर नहीं आता क्योंकि ये तस्वीरें आंखों को धोखा देती हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें से आपको एक अलग शब्द खोजना होगा।

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क्या है छिपा शब्द

ऑप्टिकल इल्यूजन को आंखों का धोखा माना जाता है। ऐसे में इस फोटो को ध्यान से देखें और फिर बताएं क्या आपको इसमें कोई अलग शब्द दिख रहा है। जब तक आपको अलग शब्द के बारे में नहीं पता होगा तब तक आपको सारे शब्द एक जैसे ही दिखाई देंगे। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी अलग शब्द नहीं दिखाई देता। दरअसल इस तस्वीर में सभी तरफ देवर लिखा हुआ है। इस देवर शब्दी की भीड़ में आपको तेवर खोजना है। चैलेंज है कि आप इस शब्द को 30 सेकंड के अंदर नहीं खोज पाएंगे। अच्छे-अच्छे धुरंधर भी इस तस्वीर में तेवर शब्द को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे।

ऑप्टिकल इल्यूजन गेम

कैसे खोजें अलग शब्द

ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा गेम है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। हालांकि, इस गेम की तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इसलिए इस गेम को दिमागी कसरत के लिए अच्छा माना जाता है। इन तस्वीरों में कुछ भी अलग खोजने के लिए सबसे पहले तस्वीर को शांत दिमाग से देखें। पहली नजर में पूरी तस्वीर को देखने की कोशिश करें और अपनी आंखों को स्ट्रेस फ्री रखें। फिर तस्वीर को हिस्सों में जैसे- ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं में स्कैन करना शुरू करें। इन तस्वीरों में कुछ अलग खोजने के लिए तस्वीर को थोड़ा दूर करके या अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़कर देखें। ऐसा करने से छिपी हुई चीजें साफ नजर आ सकती हैं।

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क्या आपको मिला अलग शब्द

अगर बहुत खोजने के बाद भी 30 सेकेंड के अंदर आप इस तस्वीर में से अलग शब्द नहीं खोज पाएं हैं तो घबराएं नहीं। कई बार शब्द सामने होता है लेकिन उसे देख पाना मुश्किल होता है। इस तस्वीर में 'तेवर' शब्द खोजने के लिए हम आपको एक हिंट दे सकते हैं। इस तस्वीर को बाएं तरफ से देखें। क्या आपको अलग शब्द मिला? नहीं, तो नीचे दी गई फोटो में हमने इस शब्द को लाल सर्कल से मार्क किया है।

ऑप्टिकल इल्यूजन देवर
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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Optical Illusion Image

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