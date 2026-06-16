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Optical Illusion: इस शब्दों वाले खेल ने बढ़ा दी लोगों की उलझन, क्या आपको दिखा अलग शब्द?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Spot the Hidden Word Challenge: ऑप्टिकल इल्यूजन का यह मजेदार चैलेंज आपकी आंखों और दिमाग दोनों की परीक्षा लेने वाला है। तस्वीर में हर तरफ 'बात' लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा है। क्या आप उसे 5 सेकंड में खोज पाएंगे?

Optical Illusion: इस शब्दों वाले खेल ने बढ़ा दी लोगों की उलझन, क्या आपको दिखा अलग शब्द?

मान लीजिए कोई आपसे कहे कि एक कमरे में सौ लोग खड़े हैं और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति अलग है। सुनने में आसान लगता है, है ना? लेकिन अगर सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हों, एक जैसी शक्ल हो और सिर्फ एक छोटी-सी चीज अलग हो, तब? यही हाल आज के ऑप्टिकल इल्यूजन का है।

तस्वीर में हर तरफ सिर्फ 'बात' लिखा हुआ है। एक बार देखेंगे, तो लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। दूसरी बार देखेंगे, तो भी शायद कुछ खास नजर ना आए। लेकिन यकीन मानिए, इन सभी 'बात' शब्दों के बीच एक ऐसा शब्द छुपा बैठा है, जो बाकी सबसे अलग है और उसे ढूंढने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं।

दिमाग आपको कैसे देता है धोखा?

हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ देख लेती हैं। लेकिन सच यह है कि आंखें देखती कम हैं और दिमाग ज्यादा फैसला करता है। जब एक ही शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पढ़ने की बजाय पहचानने लगता है। वह मान लेता है कि अगला शब्द भी वैसा ही होगा। यहीं से खेल शुरू होता है। अलग शब्द आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन दिमाग उसे इग्नोर कर देता है।

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क्या आपको अलग शब्द दिखाई दिया?

अगर जवाब 'हां' है, तो आपकी नजरें सच में कमाल की हैं। अगर नहीं मिला, तो घबराइए मत। यही इस खेल का असली मजा है।

एक छोटा-सा हिंट

अगर आप जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो पूरा शब्द पढ़ने की बजाय सिर्फ पहले अक्षर पर ध्यान दें। कई बार सिर्फ एक अक्षर बदलने से पूरा खेल बदल जाता है और यही छोटी-सी चाल लोगों को कन्फ्यूज कर देती है।

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आखिर ऐसे चैलेंज इतने वायरल क्यों होते हैं?

क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं। ये हमारी एकाग्रता, फोकस, नजरों की मजबूत पकड़, तनाव कम करने और छोटी-छोटी चीजों को पहचानने की क्षमता को भी परखते हैं।

अब खत्म करते हैं सस्पेंस

अगर आपने अभी तक जवाब नहीं खोजा है, तो अब समय आ गया है सच जानने का। 'बात' शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द 'वात' है। यह शब्द देखने में काफी हद तक 'बात' जैसा ही लगता है, इसलिए अधिकतर लोग इसे पहली नजर में नहीं पहचान पाते।

ऑप्टिकल इल्यूजन - सही जवाब

जवाब कहां है?

'वात' शब्द 6वीं रो (Row) और 7वें कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे ढूंढ लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में शानदार है। अब यह चैलेंज अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन 5 सेकंड के अंदर सही जवाब खोज पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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