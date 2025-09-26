Great Indian Festive Sale में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें Ironing Board/Table 6 Ironing Board/Table you can buy on best price deals, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 Ironing Board/Table you can buy on best price deals

Great Indian Festive Sale में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें Ironing Board/Table

इस समय Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल में Ironing Board/Table पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो इस मौके का फायदा उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:04 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

रोजाना कपड़े बाहर से प्रेस करवाना मुश्किल है, और रोजाना घर पर कपड़े आयरन करने में अधिक परेशानी होती है। बिस्तर पर कपड़े आयरन करने के लिए लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में दर्द और अकड़न हो जाती है? ऐसी परेशानी को अवॉइड करने के लिए और अपना काम आसान बनाने के लिए Ironing Board/Table का इस्तेमाल करें। Ironing Board/Table ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। खासकर इस समय Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो इस मौके का फायदा उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

Great Indian Festive Sale में डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें Ironing Board/Table
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Candy Flip की वॉल माउंटेड आयरन टेबल कपड़े प्रेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये दीवाल में अटैच हो जाते हैं, इन्हें इस्तेमाल करें फिर वापस फोल्ड कर दें। बच्चों के स्कूल के कपड़े हों या रोजाना सुबह ऑफिस का कपड़ा प्रेस करना हो, आप आराम से बोर्ड के इस्तेमाल से इन्हें फटाफट प्रेस कर सकती हैं। इन्हें लगाने के लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़े से जगह में आ जाएंगे।

Loading Suggestions...

Lifelong Table Top Ironing Board को आप बिस्तर पर या किसी भी टेबल पर रख कर इसपर अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं। इस तरह आपके लिए कपड़े प्रेस करना आसान हो जाएगा, और बिस्तर ओर बैठे बैठे दर्द भी नहीं होगा। इस्तेमाल के बाद इसे फोल्ड करके आप कही भी रख दें। इसके साथ हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक कवर और स्टर्डी फ्रेम मिल जाएगा। जो इसे एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है।

Loading Suggestions...

अगर आपको भी बेड पर बैठे बैठे कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो Benesta का ये T-Leg वुडन Ironing Board/Table आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ आयरन स्टैंड मिल जाएगा, जिसपर इस्तेमाल के समय सुरक्षित रूप से आयरन रखा जा सकता है। इस फोल्डेबल, एडजेस्टेबल टेबल के साथ 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 67% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

Loading Suggestions...

Happer का प्रीमियम वुडन Ironing Board के साथ आयरन होल्डर दिया हुआ है। जिस पर इस्तेमाल के बाद आयरन को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। ये फोल्डेबल और एडजेस्टेबल है, जिसे आप अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद इन्हें फोल्ड करके कहीं साइड में रख दें। इसके लिए परमानेंट स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। इस समय इस पर 70% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे फौरन ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Bathla X-Pres का Ironing Board/Table फोल्डेबल है, साथ साथ ये हाइट अनुसार भी एडजस्ट हो जाता है। यानी सभी इस पर कंफर्टेबल रूप से कपड़े प्रेस कर सकते हैं। इस टेबल के साथ आयरन होल्डर और वायर मैनेजर भी मिल जाता है, जो आपका काम बिल्कुल आसान बना देगा। इसमें Aluminised टेबल कवर दिया गया है, जिससे कपड़े तुरंत प्रेस हो जाते हैं। वहीं इस पर 2 साल की वारंटी भी मिल रही है और 58% का डिस्काउंट भी उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो Benesta Premium T-Leg फोल्डेबल Ironing Board ट्राई करें। इन्हें आप अपने हाइट अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जिससे आयरन करने के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। साथ ही इसमें एक होल्डर भी मिल जाएगा जिस पर इस्तेमाल के बाद गर्म आयरन को आराम से रख सकते हैं। इन्हें फोल्ड और एडजस्ट किया जा सकता है, साथ ही इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 70% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा ऑफर बार-बार नहीं आएगा।

Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।