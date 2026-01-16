Republic Day Sale में बेडशीट से लेकर ब्लैंकेट्स पर पाएं मिनिमम 60% का ऑफ

संक्षेप: बेडरूम एसेंशियल, जैसे बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट पर मिलेगा 50 से 80% का ऑफ। साथ ही बैंक ऑफर्स और कैशबैक भी मिलेगा।

Jan 16, 2026 12:58 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale चालू हो चुका है। इस समय Amazon आकर्षक डील्स एवं डिस्काउंट दे रहा है। इस दौरान सेल में फर्नीचर, फैशन एसेसरीज, बेडशीट, किचन एसेंशियल आदि पर 50 से 90% तक ऑफ मिल जाएगा, साथ ही बैंक ऑफर्स और अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से बेडशीट, ब्लैंकेट बदलने का सोच रहे हैं, तो Amazon पर चल रहे इन डील्स को आज ही एक्सप्लोर करें। इस समय ये सभी आइटम आपको आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे।

Republic Day Sale Deals में गर्म बेडशीट्स पर मिलेगा मिनिमम 60% का ऑफ ठंड में गर्म बेडशीट जरूरी है, ये शरीर को गर्म और रिलैक्स रखता है। Republic Day Sale Deals में टॉप रेटेड गर्म और आरामदायक बेडशीट्स पर 50 से 80% का ऑफ मिल रहा है। मार्केट प्राइस से आधे दाम पर आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। गर्म बेडशीट्स अलग-अलग पैटर्न और प्रिंट में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, इस मौके का लाभ उठाएं और अपनी पसंदीदा बेडशीट घर बैठे ऑर्डर करें।

Amazon Sale में मिनिमम 70% के ऑफ पर खरीदें कॉटन बेडशीट कॉटन बेडशीट्स एक आरामदायक विकल्प है। ये स्किन फ्रेंडली होते हैं जिससे बॉडी रिलैक्स्ड रहती है। Amazon Republic Day Sale में बेस्ट क्वालिटी की कॉटन बेडशीट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। यहां कॉटन बेडशीट्स MRP से बेहद कम दाम में मिलेंगे। प्राइम मेंबर्स के लिए कई अन्य बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। इस समय कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी लगेगा।

Republic Day Sale Deals में टॉप रेटेड ब्लैंकेट्स पर मिलेगा 80% का ऑफ बेस्ट क्वालिटी के टॉप रेटेड ब्लैंकेट्स पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध मिल रहा है। लंबे समय से ब्लैंकेट खरीदने का सोच रही हैं, तो Amazon Great Republic Day Sale में ये आधे से कम दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे। यहां एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

आधे दाम पर खरीदें प्रीमियम ब्लैंकेट कवर्स ब्लैंकेट कवर आपके पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे। ये ब्लैंकेट को डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, इस प्रकार बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है। ब्लैंकेट लंबे समय तक नए और साफ रहते हैं। तो क्यों न आप भी Amazon Republic Day Sale का फायदा उठाएं, यहां प्रीमियम क्वालिटी के ब्लैंकेट कवर्स पर 90% तक डिस्काउंट उपलब्ध है। यानी मार्केट प्राइस से आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Republic Day Sale Deals में आधे दाम में खरीदें तकिया कवर्स तकिया कवर को हर हफ्ते जरूर बदलना चाहिए। ऐसा न करने से बैक्टिरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास पिलो कवर्स के ज्यादा ऑप्शन नहीं हैं, तो चल रहे सेल डील्स में इन्हें आधे दाम पर ऑर्डर करें। प्रिंटेड से लेकर प्लेन Pillow Covers पर 50 से 80% का डिस्काउंट उपलब्ध मिल जाएगा। कुल मिलाकर आप 500 का Pillow Covers मात्र 200 रुपए में खरीद सकते हैं।