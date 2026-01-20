Hindustan Hindi News
Flipkart Republic Day Sale Deals ट्रॉली सेट्स पर पाएं मिनिमम 70% ऑफ

Flipkart Great Republic Day Sale लाइव है। Safari, VIP जैसे सभी टॉप ब्रांड्स के Trolley Sets पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इन ऑफर्स को आज ही एक्सप्लोर करें।

Jan 20, 2026 12:21 pm IST Anjali Kumari
लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, क्या आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन ट्रॉली सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। आमतौर पर ट्रॉली सेट्स थोड़े महंगे आते हैं, परंतु इस समय Flipkart पर Great Republic Day Sale 2026 चल रहा है, जहां सभी प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। लगेज हो या फैशन या ब्यूटी प्रोडक्ट सभी पर 50 से 90% का डिस्काउंट उपलब्ध मिलेगा। मेरी तरह आप भी लंबे समय से ट्रॉली सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स जरूर एक्सप्लोर करें। इनपर 80% तक डिस्काउंट ऑफर सहित अन्य कई फायदे उपलब्ध मिल जाएंगे। वहीं प्राइम मेंबर्स के लिए अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी उपलब्ध है। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

NASHER MILES की ट्रॉली सेट में 55cm, 65cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। इनमें कई आकर्षक रंग उपलब्ध हैं। खासकर जो लोग एस्थेटिक्स पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट विकल्प साबित होगा। अगर आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करनी है, तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। 3 साल की वारंटी के साथ इस प्रोडक्ट को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें।

ALFA BY VIP टॉप रेटेड ब्रांड में से एक है, इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम होते हैं। अगर आप भी सस्ते में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो ये बजट फ्रेंडली ट्रॉली सेट ऑर्डर कर सकती हैं। इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी दोनों ही कमाल की है। इसमें 55, 65 और 75cm के बैग्स आयेंगे। साथ ही 4 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। साल के सबसे पहले FLIPKART सेल के बंपर ऑफर्स का फायदा उठाएं, इस प्रोडक्ट पर 87% का ऑफ मिल रहा है। तो इंतजार कैसा मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Kamiliant by American Tourister के इस 3 सेट ट्रॉली में 55cm, 68cm और 79cm के बैग्स आएंगे। इन हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स को आराम से कैरी कर सकते हैं। इनमें 4 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक भी मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Flipkart Republic Day Sale Deals में इनपर 84% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, साथ ही कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। 1999 की खरीद पर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

HRX by Hrithik Roshan ब्रांड के ये बैग्स ड्यूरेबल और बजट फ्रेंडली हैं। अगर आप भी लंबे समय से ट्रॉली सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Flipkart Republic Day Sale 2026 शुरू हो चुका है, यहां सभी प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। खासकर ट्रॉली सेट्स पर 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इंतजार कैसा 5 साल की वारंटी के साथ इस प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसपर 88% का ऑफ उपलब्ध है, साथ ही बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। यानी इन्हें आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

इस 3 सेट ट्रॉली में 58cm, 66cm और 75cm के बैग्स आएंगे। ये ट्रैवल ट्रॉली बैग लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपकी यात्रा के अनुभव को आसान और सरल बना देंगे। डिजाइन के साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी। इसमें 4 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 88% के ऑफर आज ही ऑर्डर करें।

