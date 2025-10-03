त्योहारों पर घर सजाते समय ना करें ये 5 गलतियां, लग्जरी लुक के लिए रखें इन खास बातों का ध्यान on diwali dhanteras avoid 5 mistakes while decorating your home things to keep in mind to give house luxurious look, लाइफस्टाइल - Hindustan
त्योहारों पर घर सजाते समय ना करें ये 5 गलतियां, लग्जरी लुक के लिए रखें इन खास बातों का ध्यान

अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। घर में सजावट के सामान की भी नहीं। कैसे अपने घर को सजाएं कि वह भरा-भरा नहीं, खूबसूरत लगे, बता रही हैं शांभवी

Manju Mamgain हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:10 PM
मौका त्योहारों का है और बाजार से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर तरह-तरह के लुभावने ऑफर्स की भरमार है। ऐसे में खुद को खरीदारी करने से रोकना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप दीपावली को ध्यान में रखते हुए घर की सजावट के लिए ढेर सारे सामान खरीदती जा रही हैं। पर इन सामानों से क्या आपके घर की खूबसूरती वाकई निखरेगी? ऐसा तो नहीं, घर को सजाने के लिए खरीदे गए ये सामान घर को सिर्फ भरा-भरा बना दें। अपने साधारण घर को शानदार बनाना है, तो आपको होम डेकोर के सामान का चुनाव भी सोच-समझकर करना होगा। घर में सजावट के कम, लेकिन खूबसूरत सामान हो, तभी वह आकर्षक और खूबसूरत लगता है। आर्किटेक्ट क्षितिज आनंद कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंटीरियर डिजाइन में एक बड़ा बदलाव आया है। अब घर की सजावट के लिए बड़े-बड़े और तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाले सामानों की जगह उन चीजों की ओर झुकाव बढ़ा है, जिनका रंग और डिजाइन सौम्य होता है। ऐसे सजावटी सामान घर को शाही लुक देते हुए ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। अपने घर को भरा-भरा बनाने की जगह लग्जरी लुक देने के लिए सजावट में किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानें :

1- घर की सजावट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह चिल्ला-चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचे, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि एक बार किसी की नजर उस सजावटी सामान पर पड़े, तो वह वहीं अटक जाए। खूबसूरत-सा एक लैंप, आकर्षक डिजाइन वाली एक कुर्सी या फिर हाथों से बुनी हुई एक आकर्षक चटाई ही आपके घर की खूबसूरती को निखारने के लिए काफी है। चमक-दमक से ज्यादा आप फैब्रिक की गुणवत्ता और डिजाइन का अनूठापन मायने रखता है।

2- आपका घर भरा-भरा न लगे, इसके लिए उसे बेरंग रखने की जरूरत नहीं। बस, घर की सजावट में ऐसे रंगों का चुनाव करें जो आंखों को न चुभे। बेज, ग्रे, डस्टी पिंक और म्यूटेड ऑलिव जैसे रंगों का चुनाव घर साज-सजावट में करें। इन सबके साथ गहरे रंग की कोई एक दीवार या कुर्सी आपके पूरे घर को भरा-भरा बनाए बिना शाही अंदाज देगी।

3- घर के लिए सजावटी सामान खरीदते वक्त कुछ भी खरीदते जाने की अपनी आदत को बदल डालें। घर के लिए एक थीम तय करें और फिर धीरे-धीरे उस थीम के मुताबिक अच्छी क्वालिटी की सामग्री खरीदती जाएं। लकड़ी की खूबसूरत डाइनिंग टेबल, हाथों से बुनी हुई दरी या फिर कोई विंटेज सजावटी सामान अपनी उपस्थिति मात्र से आपके घर को शानदार अंदाज देंगे।

4- घर को सजाते वक्त छोटी-छोटी चीजों की अनदेखी नहीं करें। खूबसूरत लेदर कुशन, सेरेमिक फूलदानी या फिर ब्रास की फिनिशिंग वाली कोई एक एक्सेसरीज आपके घर में भीड़ इकट्ठा किए बिना उसे खूबसूरत बना देगी।

5- घर की सजावट को शाही अंदाज देने के लिए सजावट में अच्छी क्वालिटी की सामग्री का चुनाव करें। लिनन, वेलवेट, मार्बल से लेकर मेटल तक साथ मिलकर आपके घर को वह अंदाज देंगे, जिसका सपना आपने देखा था। चमकीली चीजों का इस्तेमाल घर की सजावट में नहीं करें। घर में कम सजावटी सामान रखें, पर उनकी गुणवत्ता के साथ समझौता न करें।

