Amazon Great Republic Day Sale is Live: यहां आधे से कम दाम में खरीदें ब्रांडेड घड़ी

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale शुरू हो चुका है। Titan, Sonata, Timex जैसे ब्रांड्स की घड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। इन डील्स को जरूर एक्सप्लोर करें।

Amazon Great Republic Day Sale शुरू हो चुका है। अगर आपके भी Wishlist में कुछ चीजें लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, तो सेल डील्स का फायदा उठाएं और बड़ी बचत के साथ इन्हें ऑर्डर करें। अगर आओ घड़ी के शौकीन है, या किसी को गिफ्ट करने के लिए घड़ी ढूंढ रहे हैं, तो Titan, Sonata, Timex जैसे ब्रांड्स की घड़ियों पर कई आकर्षक ऑफर्स एवं डिस्काउंट उपलब्ध हैं। इस समय ब्रांडेड घड़ियों पर 50% से अधिक ऑफ मिल सकता है, यानी मार्केट प्राइस से आधे दाम पर आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कैश बैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Fastrack की एनालॉग व्हाइट डायल घड़ी का लुक फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह की आउटफिट के साथ जाएगा। इसका मेटल सिल्वर स्ट्रैप इसे अधिक आकर्षक बना रहा है। इस बजट फ्रेंडली वॉच को सेल डील्स में आप 15% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनपर एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कैशबैक और बैंक ऑफर जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

LONGBO एनालॉग कैजुअल स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप घड़ी, देखने में बेहद अट्रैक्टिव है। इसे किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ आराम से स्टाइल कर सकते हैं। यह बजट फ्रेंडली घड़ी है, जिस पर SALE OFFERS में 59% का ऑफ चल रहा है। यानी केवल 948 में आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं पर एडीशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे।

CASIO की ये घड़ी फॉर्मल और कैजुअल दोनों आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने पर आकर्षक लगेगी। इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। साथ ही ये वॉटर रेसिस्टेंट है, आप बेफिक्र होकर इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर लंबे समय से घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।

SONATA एनालॉग व्हाइट डायल घड़ी फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। खासकर रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका लेदर बैंड आपकी कलाइयों पर आरामदायक महसूस होगा। अगर आप भी लंबे समय से घड़ी लेने का सोच रहे थे, तो इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।

TITAN एनालॉग वॉच ब्लैक डायल का लुक क्लासी है। सिंपल और क्लासी लुक के लिए ये बजट फ्रेंडली घड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे फॉर्मल ओर कैजुअल दोनों आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। वहीं इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप वॉटर रेजिस्टेंट है, इन्हें बेफिक्र होकर कैरी करें। ये डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही सेल ऑफर में ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा।

TIMEWEAR एनालॉग घड़ी विंटेज क्लासी लुक के लिए परफेक्ट है। इसे फॉर्मल और कैजुअल वियर, किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है, जो कलाइयों पर महसूस होगा। इस प्रोडक्ट पर 40% का ऑफ मिल रहा है। Amazon GREAT REPUBLIC DAY SALE के मौके पर इसपर 82% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा। इन्हें आज ऑर्डर करें।

TIMEX क्लासिक एनालॉग वॉच न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कलाइयों पर भी कंफर्टेबल महसूस होती है। इसका लेदर स्ट्रैप जल्दी खराब नहीं होगा। खासकर अगर आप रोजाना ऑफिस वियर के लिए घड़ी की तलाश में हैं, तो ये एक अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ वॉटर रेसिस्टेंट है, इसे बेफिक्र होकर रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं।

