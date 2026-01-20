40 से 60% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के साथ ऑर्डर करें मसालदानी/स्पाइस बॉक्स

संक्षेप: आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स काफी ट्रेंड में हैं, जिनमें मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आप आज भी प्लास्टिक का स्पाइस बॉक्स इस्तेमाल करती हैं? तो अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स काफी ट्रेंड में हैं, जिनमें मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहता है। इन मसालदानी को एक बार खरीदें, ये सालों तक आपके काम आयेंगे। वहीं Amazon पर Republic Day Sale चल रहा है, जहां इन सभी पर 60% तक ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Maru का 6 इन 1 स्टेनलेस स्टील मसाला डब्बा आपके किचन में जरूर होना चाहिए। क्या आप अभी तक पुरानी प्लास्टिक की मसालदानी इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब स्टेनलेस स्टील का ये स्पाइस बॉक्स ट्राई करें। इनमें आपके मसाले का स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इस मसालदानी में 6 अलग अलग कंटेनर हैं, जिनमें अपनी आवश्यकता अनुसार मसालों को अलग-अलग रख सकती हैं। साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी मिलेगा, जो आपका काम और भी आसान बना देगा।

Loading Suggestions...

लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 7 राउंड कंटेनर हैं, साथ ही इनमें एक लकड़ी का चम्मच भी मिल जाएगा। इनमें 7 तरह के मसाले नमक या अन्य हर्ब्स स्टोर कर सकती हैं। इसे BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो खाने पीने की चीजों में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। सेल डील्स में इस पर 43% का ऑफ मिल रहा है, अगर आपको भी किचन में एस्थेटिक जोड़ना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ब्रास मेटेरियल से तैयार ये मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें 40ML के 7 अलग-अलग कंटेनर्स मिल जाएंगे और साथ में एक चम्मच भी आएगा। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगे। यह देखने में भी बेहद आकर्षक है, जो आपके किचन में एसथेटिक ऐड करेगा। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आ रहा है, तो इस समय यह 66% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इस मौके का फायदा उठाएं और आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मेट्रियल से तैयार इस मसाला बॉक्स में 9 कंटेनर हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी है। आप सभी मसाले को अलग-अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस प्रकार मसाले का असर स्वाद और फ्लेवर बरकरार रहता है और वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। वहीं मसाले के अलावा ड्राई फ्रूट्स रखने में भी काम आएगा। तो ज्यादा न सोचें 66% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर आप आज भी किचन में प्लास्टिक का मसाला बॉक्स इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें बदलने का समय आ गया है। शीशम की लकड़ी से तैयार ये मसाला बॉक्स एक बेस्ट विकल्प है। इनमें 9 अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं, जिनमें आप अपने मसाले को आराम से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और साथ ही इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। शीशे का ढक्कन इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 49% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

12 इन 1 स्पाइस बॉक्स को स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी मसालों को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसका हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जिसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इस मसालदानी का ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप मसाले को देख सकती हैं। इस प्रकार आपको मसाले निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और 50% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

इस मसाला बॉक्स में 12 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें आप अलग-अलग मसाले रख सकती हैं। इस कंटेनर में मसाले फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इसके साथ में चम्मच भी आएगा। इसका हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जिसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएगा। इस प्रकार मसाले ढूंढने में आसानी होती है और समय की भी बचत होती है। साथ ही ये में भी कमाल का है, आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। तो क्यों न 50% के ऑफ पर इसे आधे दाम में आज ही ऑर्डर किया जाए।

Loading Suggestions...