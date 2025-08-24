लकड़ी के फर्नीचर का रंग उतर गया तो घर में बनाएं होममेड पॉलिश, नए जैसा चमकेंगे old faded wooden furniture turn shiny at home apply this homemade polish, लाइफस्टाइल - Hindustan
लकड़ी के फर्नीचर का रंग उतर गया तो घर में बनाएं होममेड पॉलिश, नए जैसा चमकेंगे

Wooden Furniture Hacks: लकड़ी के पुराने फर्नीचर का रंग फीका पड़ गया है और उनकी शाइन भी चली गई है तो कम खर्च में ही उसे वापस से नया जैसा बनाया जा सकता है। बस घर में ये बिना केमिकल वाला वुडन पॉलिश बनाकर तैयार कर लें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:20 AM
लकड़ी के फर्नीचर भी समय के साथ धूमिल हो जाते हैं। उनके ऊपर चढ़ी पॉलिश उतरने लगती है और फर्नीचर पुराने नजर आने लगते हैं। लेकिन कई बार मेज,सोफा, कुर्सी, बेड, आलमारी की पॉलिश भले ही फीकी दिखे लेकिन ये काम के होते हैं। ऐसे में इन्हें बाहर फेंकने या नया खरीदकर लाने की बजाय पॉलिश करवा लें। अब मार्केट से पॉलिश करवाने का बजट नहीं है तो घर में ही होममेड पॉलिश बनाकर तैयार कर लें और कम पैसे में ही अपने पुराने फर्नीचर को नए जैसा बना लें।

होममेड फर्नीचर पॉलिश बनाने का तरीका

कम बजट में अपने पुराने फर्नीचर को अगर नए जैसा बनाना है तो घर में ही इस तरह से पॉलिश तैयार कर लें। सबसे खास बात कि इसमे किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिसकी वजह से आपको पॉलिश की वो अजीब सी महक से भी बचाएगा।

होममेड पॉलिश बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होगी-चायपत्ती, नारियल का तेल, व्हाइट विनेगर। बस इसी से पुराने फर्नीचर का रंग नया जैसा दिखेगा।

होममेड फर्नीचर पॉलिश कैसे बनाएं

सबसे पहले दो से तीन चाय की पत्ती को पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी में चाय का रंग उतर जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और पानी को छान लें। अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें। इसमे दो चम्मच नारियल का पानी और दो चम्मच व्हाइट विनेगर को मिला दें। अब इन सारी चीजों को मिलाकर रख लें। सबसे पहले फर्नीचर को किसी साफ कपड़े से साफ कर लें। जिससे धूल-मिट्टी हट जाए। अब तैयार मिक्सचर में सूती कपड़े को डुबोएं और फर्नीचर पर लगाएं। अच्छी तरह से डुबो-डुबोकर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें। पुराने फर्नीचर में नयी जैसी चमक देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल बजट में। तो त्योहारों के आने से पहले ही फर्नीचर पर ये कमाल का नुस्खा जरूर ट्राई कर लें।

