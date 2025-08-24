लकड़ी के फर्नीचर का रंग उतर गया तो घर में बनाएं होममेड पॉलिश, नए जैसा चमकेंगे

Wooden Furniture Hacks: लकड़ी के पुराने फर्नीचर का रंग फीका पड़ गया है और उनकी शाइन भी चली गई है तो कम खर्च में ही उसे वापस से नया जैसा बनाया जा सकता है। बस घर में ये बिना केमिकल वाला वुडन पॉलिश बनाकर तैयार कर लें।

लकड़ी के फर्नीचर भी समय के साथ धूमिल हो जाते हैं। उनके ऊपर चढ़ी पॉलिश उतरने लगती है और फर्नीचर पुराने नजर आने लगते हैं। लेकिन कई बार मेज,सोफा, कुर्सी, बेड, आलमारी की पॉलिश भले ही फीकी दिखे लेकिन ये काम के होते हैं। ऐसे में इन्हें बाहर फेंकने या नया खरीदकर लाने की बजाय पॉलिश करवा लें। अब मार्केट से पॉलिश करवाने का बजट नहीं है तो घर में ही होममेड पॉलिश बनाकर तैयार कर लें और कम पैसे में ही अपने पुराने फर्नीचर को नए जैसा बना लें।

होममेड फर्नीचर पॉलिश बनाने का तरीका कम बजट में अपने पुराने फर्नीचर को अगर नए जैसा बनाना है तो घर में ही इस तरह से पॉलिश तैयार कर लें। सबसे खास बात कि इसमे किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिसकी वजह से आपको पॉलिश की वो अजीब सी महक से भी बचाएगा।

होममेड पॉलिश बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होगी-चायपत्ती, नारियल का तेल, व्हाइट विनेगर। बस इसी से पुराने फर्नीचर का रंग नया जैसा दिखेगा।