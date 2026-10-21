टूटे क्रॉकरी के बर्तन यूं ही ना फेंक दें, इन तरीकों से करें दोबारा रीयूज
क्रॉकरी के बर्तन टूट गए तो इन्हें यूं ही कूड़े में फेंकने की गलती ना करें क्योंकि ये टूटे बर्तन जानवरों को लगने, मिट्टी में फेंकने पर मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इन बर्तनों को दोबारा से यूज कर सकते हैं, ये 5 तरीके कर लें नोट।
कांच, चीनी मिट्टी और आजकल सेरेमिक के बर्तन काफी ज्यादा चल गए हैं और कप से लेकर प्लेट, कटोरी, चम्मच और सजावटी सामान भी खूब सारे घरों में रहते हैं। एक बार ये बर्तन टूट गए तो किसी काम के नहीं रह जाते और यूं ही फेंक दिए जाते हैं। इसका कारण है कि ये आसानी से जुड़ते नहीं और जुड़ भी गए तो दिखने में सुंदर नहीं लगते। वहीं टूटे सेरेमिक या कांच के बर्तनों से चोट लगने का डर होता है क्योंकि ये नाजुक स्किन को फाड़ देते हैं या धंस जाते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ऐसे ही मिट्टी और डंपिंग यार्ड में सेरेमिक, कांच को फेंक देना भी पर्यावरण के लिए सही नहीं। इसलिए जो भी बर्तन आप घर लाएं उन्हें टूटने के बाद भी स्मार्ट तरीके से यूज करें। सेरेमिक के बर्तन अगर टूट गए हैं तो उन्हें यूज करने के ये तरीके जरूर जान लें।
टूटे सेरेमिक से बनेंगे मोजैक पत्थर
आपके पास रखी कप, प्लेट, डेकोरेटिव आइटम टूट गए हैं तो उन्हें फेंके नहीं किसी सिंपल पत्थर पर टूटे हुए टुकड़ों को रखें और उस पर खास तरह के ग्लू को लगाकर चिपका दें। ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर लगाएं और अच्छी तरह से चिकना कर लें। इस काम को किसी कारीगर की मदद से करवाएं और घर के लिए छोटे कोस्टर तैयार करवा सकते हैं।
गार्डन एरिया के लिए काम के पत्थर बनेंगे
ढेर सारे टूटी क्रॉकरी के बर्तनों से मोजैक तैयार करवाएं और उसे गार्डन एरिया में मिट्टी के ऊपर फैलाएं। मिट्टी को पकड़ने के लिए ये एक बढ़िया उपाय है और घर के टूटे क्रॉकरी के बर्तन भी इस्तेमाल में आ जाएंगे।
टूटी कपों को बनाएं कैंडल स्टैंड
अगर क्रॉकरी वाली कप या बाउल हल्का सा टूट गई है और आप उसको यूज से बाहर कर चुकी हैं तो इन बेकार कप को रीयूज करें। बस इन कैंडल के टूटे किनारों को रेगमाल या सैंड पेपर से घिसकर चिकना कर लें और इनमे कलरफुल कैंडल्स मेल्ट करके भरें। ब्यूटीफुल से कैंडल्स बनकर तैयार हो जाएंगे।
ज्वैलरी रखने के काम में लाएं
अगर बाउल या कप्स हैं जो हल्का सा टूट गई हैं, तो इन्हें आप ज्वैलरी खासतौर पर ईयररिंग्स रखने के काम में ला सकती हैं। इनमे अपनी कुछ ईयररिंग्स को साइड पर फंसाकर टांग सकती हैं और बाकी को अंदर रख दें। चूंकि ये क्रॉकरी के बर्तन होते हैं तो इसलिए इनमे आपकी ज्वैलरी के काले पड़ने के चांस नहीं होते हैं और उनका रंग सुरक्षित रहता है।
ज्वैलरी पीस तैयार करवाएं
काफी सारे आर्टिस्ट टूटी सेरेमिक पीसेज को पेंडेट या फिर दूसरे ज्वैलरी पीस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आप किसी खूबसूरत और स्पेशल क्रॉकरी पीस के टुकड़ों को मिलाकर ब्यूटीफुल ईयररिंग्स, पेंडेट वगैरह भी बनवा सकती हैं। इनके छोटे पीस किसी स्टोन और क्रिस्टल की तरह ही दिखेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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