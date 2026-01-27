Myntra से करें स्टाइलिश फुट वियर की शॉपिंग, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस
इस समय Myntra के सभी फुटवियर पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जहां लेडीज ऑफिस वियर सैंडल पर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान गलत फुटवियर के कारण आपके पैर भी जल्दी थक जाते हैं, तो आपको Myntra फुटवियर के ये विकल्प ट्राई करने चाहिए। यहां फुटवियर की सभी वैरायटी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, खासकर लेडीज ऑफिस वियर सैंडल पर 50 से 80% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफिस फुटवियर सिंपल और कंफर्टेबल हैं। इनमें से कुछ कैजुअल हैं और कुछ फॉर्मल, आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।
Shoetopia के कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स आपके पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होंगे। ये फ्रंट क्लोजर स्टाइल में आयेंगे, जिन्हें आप फॉर्मल वियर के साथ में कैरी कर सकती हैं। इसे फॉर्मल पार्टी और मीटिंग्स में कैरी करें, ये आकर्षक लुक देंगे। इसका डिजाइन आरामदायक है, लंबे समय तक पहनने के बाद भी पैरों में दर्द का अनुभव नहीं होगा। इस स्टाइलिश और कंफर्टेबल सैंडल को 71% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ आज ही ऑर्डर करें।
Shoetopia ओपन टो फ्लैट सैंडल एक कंफर्टेबल कैजुअल फुटवियर है। ये फुटवियर कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है। इसे रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों में आराम से कैरी कर सकते है, ये आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी हैं। वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ आकर्षक लगेंगे। साथ ही इस समय ये 61% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Denill की पॉइंटेड टो ब्लॉक हील सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस फुटवियर है। ये सैंडल दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ही आरामदायक है। फॉर्मल वियर के साथ ये अधिक आकर्षक लगेगी। इसे फॉर्मल मीटिंग और इंटरव्यू में कैरी कर सकती हैं। इसका सपोर्टिव सोल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, लंबे घंटों तक पहनने के बाद भी आपको दर्द का एहसास नहीं होता। तो 74% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Jbarg ओपन टो फ्लैट सैंडल का सोल कंफर्टेबल और फैशनेबल है, जिसे आप अलग-अलग ड्रेसेज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं इसे रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों तक पहन सकती हैं। ये किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ बेहद स्टाइलिश लगेगा। अगर आपको सिंपल और कंफर्टेबल फुटवियर चाहिए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। जिन महिलाओं को हिल्स नहीं पसंद है, उन्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए।
ये डेली वियर सैंडल wedge हिल्स में आएगी, जो स्टाइलिश और आरामदायक विकल्प है। इसका सर्फेस गद्दार है, जो पैरों पर आरामदायक महसूस होता है। खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पहनने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। आप इसे एथनिक वियर के साथ भी पेयर कर सकती हैं। अगर आपको भी ये स्टाइलिश और एस्थेटिक विकल्प पसंद आया है, तो 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Dresberry की सिंथेटिक मैटीरियल से तैयार ये स्लिम हील्ड सैंडल पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल वियर तक अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। इसका फ्रंट क्रिस क्रॉस स्टाइल मेरा पर्सनल फेवरेट है। वहीं इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।