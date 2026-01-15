Attention ladies! Pre Deals में मिनिमम 50% के ऑफ पर खरीदें ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स

संक्षेप: Republic Day Sale 2026 शुरू होने वाला है, पर इसके प्री डील्स अभी से आ गए हैं। ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स पर यहां 50% से अधिक ऑफ उपलब्ध है।

Amazon Great Republic Day Sale 2026 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस मौके पर Amazon ने अभी से सेल डील्स लॉन्च कर दिए हैं। यहां ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आपको 50 से 85% तक डिस्काउंट सहित एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कैशबैक, बैंक ऑफर, जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध मिलेंगी। अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो आपको अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यानी MRP से बेहद सस्ते में आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर अपना पसंदीदा कुर्ता सेट आज ही ऑर्डर करें।

rytras ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसकी फैब्रिक बेहद लाइटवेट और मुलायम है। अगर आपको भी आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। प्री डील्स में इनपर 77% का ऑफ उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Alvami का ये अनारकली स्टाइल कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट है। खासकर वर्किंग महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स को ये बेहद पसंद आएगा। इसका कलर कॉन्बिनेशन काफी यूनिक है, साथ ही इस पर बने प्रिंट भी इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। अगर आपको भी ये कुर्ता सेट पसंद है, तो प्री डील्स में इसे 73% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Indo Era का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसे ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसपर बेहद खूबसूरत एंब्रॉयड्री की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसके साथ आपको दुपट्टा मिल जाएगा।

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये आरामदायक कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसपर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये कुर्ता सेट वर्किंग महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपको भी मेरी तरह सिंपल और एलिगेंट कपड़े पसंद हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इस समय इस पर 67% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।

LookMark का प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही कंफर्टेबल भी है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। वहीं चाहे तो छोटी-मोटी आउटिंग और शॉपिंग के दौरान भी इन्हें पहना जा सकता है। तो क्यों न प्री डील्स का फायदा उठाते हुए, इन्हें 73% के ऑफ पर आज ही आर्डर करें।

रेयान ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, और ये स्टाइलिश भी है। अगर आप अपने लिए लंबे समय से ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इन्हें 81% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

EthnicJunction का ये लिनन फैब्रिक से तैयार शॉर्ट कुर्ता और अफगानी पैंट सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, शरीर पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। अगर आप वर्किंग महिला हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे हैं। अगर आपको भी साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

