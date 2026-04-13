Amazon से खरीदें ऑफिस लंच बॉक्स के 6 टॉप रेटेड विकल्प, पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स

Amazon पर स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है। यहां Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ऑफिस में खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखना है, तो इन लंच बॉक्सेस पर एक नज़र जरूर डालें। ये विकल्प पूरी तरह सुरक्षित हैं और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में सही लंच बॉक्स कैरी करना और भी जरुरी है। प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिससे खाने में टॉक्सिंस ऐड हो जाते हैं, जो बाद में सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं, Milton, Cello जैसे ब्रांड्स के टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स। इन सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हे आज ही आर्डर करें।

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MILTON कॉर्पोरेट लंच बॉस रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें 2 कंटेनर सहित एक चपाती बॉक्स मिल जायेगा, साथ में कैरी करने के लिए इंसुलेटेड बैग भी आएगा। ये कम्पलीट लंच बॉक्स है, बेसिक लंच कैरी करने के लिए बिलकुल परफेक्ट रहेगा। इस लंच बॉक्स में आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसे 100% स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है और ये BPA फ्री है। यानी इसमें आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

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Borosil लंच बॉक्स 4 के सेट में आएगा। इसमें 320ml के 2 स्क्वायर और 240ml के 2 राउंड कंटेनर आएंगे। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही लीक प्रूफ भी हैं। इसे ऑफिस में कैरी करने के अलावा ट्रैवलिंग हाइकिंग और आउटिंग के दौरान खाना कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।

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इस कम्पलीट मील लंच बॉक्स को नज़रअंदाज न करें। कम बजट में ये एक सुरक्षित विकल्प है। ये 8 (3 Containers, 400ml Each; 1 Steel Bottle, 750 ml; 2 - Pickle/Chutney Dabba, 30ml Each; 1 Salad/Papad Dabba, 200ml 1 Dining Mat) के सेट में आएगा। इसमें एयरटाइट ढक्कन है, जिससे आपका खाना बाहर लीक नहीं होता। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।

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Milton का एक्सिक्यूटिव लंच बॉक्स बड़े काम की चीज है। ऑफिस में कैरी करने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता! बेसिक लंच के लिए ये परफेक्ट है। इसमें स्टेनलेस स्टील के 2 माइक्रोवेव सेफ BPA फ्री राउंड कंटेनर मिल जायेंगे, साथ ही साथ एक चपाती बॉक्स भी आएगा। लंच कैरी करने के लिए इंसुलेटेड बैग भी आएगा। ये एक कंपलीट लंच सेट है, जो वर्किंग लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके स्टेनलेस स्टील मैटेरियल की क्वालिटी काफी अच्छी है।

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MILTON का स्टील लंच बॉक्स कॉम्बो वर्किंग लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस कम्पलीट मील लंच सेट को एक बार खरीदें और सालों तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। इसमें इंसुलेटेड फैब्रिक का बैग मिल जाता है, इस तरह इन्हे आराम से कैरी का सकते हैं। साथ में 3 कंटेनर्स (180ml, 320ml, 450ml) प्लास्टिक चटनी डब्बा 100ml और 750ml के बोतल आएंगे ये लीक प्रूफ है, इसलिए इसमें आप लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं।

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स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 (290Ml,450Ml&600Ml) माइक्रोवेव सुरक्षित और BPA फ्री कंटेनर्स आएंगे। इसके अलावा अचार का डब्बा और बोतल भी आएगा। ये ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं, इनके साथ एक इंसुलेटेड बैग भी मिल रहा है। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। साथ ही डबल वॉल इंसुलेशन खाने को गर्म गम रखते हैं, ताकि आप एक फ्लेवर फुल खाना एंजॉय कर सकें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।