झटपट बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, Summer Sale में मंगवाएं डोसा तवा

डोसा के प्रेमी, अब इंतजार खत्म हुआ! समर सेल में डोसा तवा पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

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क्या आपको भी बाहर से ज्यादा घर का खाना पसंद है और आप हर चीज घर पर ट्राई करते हैं। जैसे की साउथ इंडियन में डोसा आमतौर पर हेल्दी है और इसे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कभी भी खा सकते हैं। मगर बाहर में मिलावट और खराब तेल इस्तेमाल होने की वजह से ये अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन जब आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं, तो बाहर से क्यों खाना! समर सेल (Amazon Great Summer Sale) में डोसा तवा पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Amazon Brand का ये अल्युमिनियम नॉन स्टिकी फ्लैट डोसा तवा आपके डे टू डे लाइफ को आसान बना देगा। ये गैस और इंडसक्शन दोनों पर काम करता है। इसे PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये तवा स्पून फ्रेंडली भी है। इसपर बेहद थोड़े से तेल के इस्तेमाल से आप मिनटों में क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो ये डोसा तवा एक अच्छा विकल्प है।

डोसा खाना बेहद पसंद है पर बनाना नहीं आता, तो ये डोसा तवा आपका काम आसान कर देगा। Indus valley का स्मूद कास्ट आयरन तवा ट्राई करें, ये 100% टॉक्सिन फ्री है और नेचुरली नॉन स्टिकी है। इन पर कम से कम तेल में बड़े साइज का क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ वुडन स्पेटुला फ्री मिल रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, 45% के ऑफ पर इसे लगभग आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा 30cm का है, इसका बेस 4. 88mm में आयेगा और उसमें 5 लेयर की कोटिंग है। ये आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। साथ ही इस पर 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स बार-बार नहीं मिलते डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Pigeon का स्पेशल अल्युमिनियम नॉन स्टिकी फ्लैट तवा गैस स्टोव पर इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें इंडक्शन बेस नहीं दिया गया है। इस अल्युमिनियम तबा पर डोसा चीला आदि आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें 3 लेयर की कोटिंग आएगी, जो इसे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाती हैं। इस समय ये 45% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल 549 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Cello का नॉन स्टिकी डोसा तवा आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। इस स्क्वायर तवा में दोनों ओर हैंडल आएंगे, जिससे इसे इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। इसका अल्युमिनियम मटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। ये तवा टॉक्सिन फ्री है, और आपके कुकिंग को हेल्दी और आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। इस समय इसपर 65% का ऑफ चल रहा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Hawkins का नॉन स्टिकी डोसा तवा डेली इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसपर डोसा चीला जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। साथ में इन पर उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार के ब्रेड तैयार कर सकती हैं। इसे गैस स्टोव पर इस्तेमाल करें, इसमें इंडक्शन बेस नहीं है। हालांकि, इंडक्शन का विकल्प उपलब्ध है, चाहे तो उसे भी ऑर्डर कर सकती हैं।

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