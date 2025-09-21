किचन ऑर्गेनाइजर्स पर पाएं आकर्षक ऑफ, यहां खरीदें कुछ बेस्ट ऑप्शंस
Great Indian Festival सेल के प्री डील्स में किचन ऑर्गेनाइजर्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, साथ ही कैश बैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साफ और समेटे हुए किचन में काम करने में आसानी होती है, और मूड भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा लगता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी बहुत वक्त लगता है। ऐसे में अगर किचन ऑर्गेनाइजर रैक खरीद लिया जाए तो आपका काफी समय बच जाएगा। जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी तो न ही बार-बार सफाई का झंझट होगा और न ही किसी चीज को ढूंढने में समय व्यर्थ होगा। वहीं Great Indian Festival सेल के प्री डील्स में किचन ऑर्गेनाइजर्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, साथ ही कैश बैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये 2 टायर स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। स्टेनलेस स्टील से तैयार इस ऑर्गेनाइजर का मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से किचन में अधिक स्पेस बन जाता है, जिससे काम करने में आसानी होती है। प्री डील्स में ये 61% के आकर्षक डिस्काउंट पर उपलब्ध मिल जाएगा।
2 लेयर किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर रैक बेहद काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। मेटल स्टैंड पर बने इन वुडन रैक पर मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटी मोटी चीजें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। इसपर 70% का ऑफ मिल रहा, यानी केवल 299 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Wixdoor के इस वुडन ऑर्गेनाइजर में 2 लेयर हैं। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर होने के साथ ही किचन में मॉडर्न लुक ऐड करता है। खासकर जिन्हें एस्थेटिक किचन पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प है। प्री डील्स में ये 69% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर उपलब्ध मिल जाएगा।
प्लास्टिक से तैयार ये टर्नटेबल कपबोर्ड ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। ये रोटेट होती है, और किचेन में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करती है। इसमें मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटे मोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें। आप चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। इस समय इसपर 33% का ऑफ मिल रहा है, ये ऑफर बार-बार नहीं आयेगा।
Inovera प्लास्टिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर सिंक के निचले स्पेस के लिए डिजाइन किया गया हैं। सिंक के नीचे की जगह अक्सर खाली रह जाती है, परंतु अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर इसमें आपकी मदद करेगा। इस प्रकार किचन के कुछ सामान यहां एडजस्ट कर दें, ताकि अधिक स्पेस बन सके। इसपर 23% का ऑफ मिल रहा, केवल 999 में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Hotec 3 लेयर स्टोरेज केबिनेट किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर लगाएं। इसमें दीवार ड्रिल करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और खाली दीवारों का इस्तेमाल भी हो जाएगा। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसालों के छोटे डब्बे, आदि रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव है।
KUBER का ये स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर 3 लेयर में आता है। इसे किचन में कही भी रख सकते हैं। ये ट्रॉली स्टाइल ऑर्गेनाइजर मूव होता है, जिसमें से समान इस्तेमाल करने के बाद इसे फोल्ड करके रख दें। इसमें रोजाना की सब्जी जैसे आलू प्याज आदि स्टोर कर के रखें। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन साफ रहेगा। इसमें चक्के लगे हैं, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से मूव कर सकती हैं। इस शानदार प्रोडक्ट पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्लास्टिक के इस स्टोरेज कार्ट ऑर्गेनाइजर में 4 टायर रैक है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले ग्रोसरी आइटम के छोटे डब्बे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं आप इसमें सब्जी फल आदि भी स्टोर कर सकती हैं। के अलावा इसे घर के अन्य कोनों में भी ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्री डील्स में इसपर 80% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
