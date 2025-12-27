Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Now you can buy best kitchen organizers under Rs500

क्लीन और फ्रेश किचन के लिए 500 रुपए के अंदर खरीदें किचन ऑर्गेनाइजर्स के बेस्ट विकल्प

संक्षेप:

आज हम आपके लिए किचन ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर 500 रुपए के अंदर आर्डर कर सकती हैं।

Dec 27, 2025 11:18 am IST Anjali Kumari
किचन में रोजाना समान फैल जाता है और उन्हें समेटने में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में यदि किचन ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए तो चीजों को बार-बार समेटने की जरूरत नहीं होती और किचन साफ और फ्रेश रहता है। इनकी मदद से किचन के छोटे-मोटे सामान ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और आपके समय की भी बचत होती है। आज हम आपके लिए किचन ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर 500 रुपए के अंदर आर्डर कर सकती हैं। जिन्हें किचन सजना या कुकिंग करना पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट रहेगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

INOVERA का 360 डिग्री रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर देखने में काफी एसथेटिक और क्लासी है, जिसे आप किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकती हैं। वहीं चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर भी रखा जा सकता है। इसमें सॉस और अन्य छोटे बोतल आराम से आ जाएंगे।

YOOKEER RUSTIC का 2 लेयर वाला ये वुडन ऑर्गेनाइजर रैक आपके बहुत काम आएगा। इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। मेटल स्टैंड पर बने इन वुडन रैक पर मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटी मोटी चीजें रखी जा सकती हैं। इसका लुक एस्थेटिक है, ये किचन को मॉडर्न लुक देगा।

LYROVO का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आएगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, इस तरह चीजें आसानी से मिल जाएंगी और समय की बचत होगी। खासकर जिन्हें एस्थेटिक किचन पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प है। इस समय ये 53% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।

सब्जी, फल आदि रखने के लिए जगह नहीं मिलता, तो ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर रैक आपके बड़े काम की चीज है। प्लास्टिक मटेरियल से तैयारी ये वेजिटेबल ट्रॉली आज ही ऑर्डर करें। इसे काउंटर के ऊपर कही भी रख सकते हैं, इसमें 3 लेयर है। 72% के ऑफ के साथ ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। ये हल्के और पोर्टेबल हैं, इन्हें अपने अनुसार कही भी मूव कर सकती हैं।

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार 3 लेयर के इस किचन ऑर्गेनाइजर को काउंटर के किसी भी खाली कोने में रखें। इनमें चकला बेलन, मसालदानी आदि जैसी चीजें आराम से आ जाएंगी। इनकी मदद से कॉर्नर स्पेस काम में आ जाता हैं। इस पर 61% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसीलिए इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपका किचन भी बिखरा रहता है, तो ये काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर शेल्फ रैक ऑर्डर करें। ये 2 लेयर में आयेगा, जो आपके किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और छोटी-छोटी डब्बे एवं तेल कंटेनर्स भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे।

Tabletop स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आता है। इसे किचन में काउंटर पर कही भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, और पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें। इस शानदार प्रोडक्ट पर 66% का ऑफ उपलब्ध है, यहां आप इन्हें आधे दाम पर ऑर्डर कर सकते हैं।

Kundi Versatile वुडन ऑर्गेनाइजर किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देगा। इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इनकी मदद से कॉर्नर स्पेस काम में आ जाता हैं। इस पर 67% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

