काम की बात: सिर्फ एसी-फ्रिज नहीं, आपकी ये 7 आदतें भी बढ़ा रही हैं बिजली का बिल
अगर हर महीने बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ एसी या फ्रिज नहीं हो सकते। घर की कुछ छोटी आदतें भी धीरे-धीरे बिजली की खपत बढ़ा देती हैं। जानें इनके बारे में -
हर महीने जब बिजली का बिल आता है, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले एसी, फ्रिज या कूलर को जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी बिल बढ़ाने का कारण बन जाती हैं। कई ऐसे बिजली से चलने वाले सामान हैं, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। कुछ चीजें बंद दिखती हैं, लेकिन फिर भी बिजली लेती रहती हैं, जबकि कुछ पुराने डिवाइसेस पहले की तुलना में ज्यादा बिजली खर्च करने लगते हैं। अगर आप भी बिना किसी वजह के बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं, तो इन 7 कारणों के बारे में जरूर जान लें। थोड़े-से बदलाव करके आप हर महीने अच्छा-खासा बिजली खर्च बचा सकते हैं।
1. मेन स्विच से टीवी बंद ना करना
कई लोग रिमोट से टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन मेन स्विच ऑन छोड़ देते हैं। ऐसे में टीवी और सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह बंद नहीं होते और थोड़ी-थोड़ी बिजली लेते रहते हैं। इसलिए इस्तेमाल के बाद मेन स्विच से भी जरूर बंद करें।
2. पुराना फ्रिज इस्तेमाल करना
अगर आपका फ्रिज काफी पुराना हो गया है, तो वह नए मॉडल की तुलना में ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है। इसके अलावा अगर दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता या रबर ढीली हो गई है, तो मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है।
3. चार्जर हमेशा प्लग में लगा छोड़ देना
फोन या कंप्यूटर चार्ज होने के बाद भी कई लोग चार्जर को प्लग से नहीं निकालते। एक बार में भले ही बहुत कम बिजली खर्च हो, लेकिन अगर यह आदत रोज की है, तो पूरे साल में इसका असर बिल पर दिख सकता है।
4. पुराने बल्ब और ट्यूब लाइट का इस्तेमाल
अगर आपके घर में अभी भी पुराने बल्ब या ट्यूब लाइट लगी हैं, तो उन्हें बदलने के बारे में सोचें। नई एलईडी लाइट कम बिजली में ज्यादा रोशनी देती है। इससे हर महीने बिजली का बिल कम करने में मदद मिल सकती है।
5. लंबे समय तक इलेक्ट्रिक गीजर चलाना
नहाने के बाद भी कई लोग गीजर बंद करना भूल जाते हैं। इसे लंबे समय तक चालू रखने से बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है। जरूरत होने पर ही इसे चलाएं और काम खत्म होते ही बंद कर दें।
6. लंबे समय तक एसी का फिल्टर साफ ना करना
अगर एसी का फिल्टर गंदा हो जाए, तो कमरे को ठंडा करने के लिए मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। समय-समय पर फिल्टर साफ करने से एसी बेहतर तरीके से काम करता है और बिजली भी कम खर्च होती है।
7. हर समय चालू रहने वाली छोटी-छोटी चीजें
कई घरों में वाई-फाई, प्रिंटर, गेमिंग कंसोल या स्मार्ट स्पीकर जैसे उपकरण दिन-रात चालू रहते हैं। ये एक-एक करके भले ही कम बिजली खर्च करते हों, लेकिन लंबे समय तक लगातार चलते रहने से बिजली का बिल बढ़ सकता है। अगर रात में इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें बंद कर देना बेहतर है।
बिजली का बिल कम करने के आसान तरीके
- कोई भी डिवाइस इस्तेमाल ना होने पर मेन स्विच से बंद करें।
- पुराने डिवाइसेस की समय-समय पर जांच कराएं।
- एसी और फ्रिज की नियमित सफाई और देखभाल करें।
- दिन के समय नेचुरल रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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