सिर्फ बैंगन नहीं इन सब्जियों से भी बनता है टेस्टी भर्ता, ट्राई करें ये 3 चटपटी रेसिपीज

भर्ता का नाम लेते ही सबसे पहले बैंगन की याद आती है, पर आप और भी कई चीजों से स्वादिष्ट भर्ता बना सकती हैं। रेसिपीज बता रही हैं मनीषा मल्होत्रा

भर्ता एक ऐसी डिश है, जो सिंपल होने के साथ खाने में बड़ी लाजवाब भी लगती है। बैंगन जैसी सब्जी जिसे देखकर बच्चे मुंह बनाने लगते हैं, उसका भर्ता भी उंगलियां चाटकर खाते हैं। आमतौर पर भर्ता को बैंगन से जोड़कर देखकर जाता है, लेकिन कई सब्जियां और हैं जिनका टेस्टी सा भर्ता आप बना सकती हैं। टमाटर से ले कर लौकी से बना भर्ता झटपट बन भी जाएगा और खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा कि बच्चे भी बड़े मजे से खाएंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ नई रेसिपीज, जो एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

मणिपुरी स्टाइल आलू कांगमेट सामग्री: • उबले आलू: 4 • सूखी लाल मिर्च: 4 • नमक: स्वादानुसार • सरसों तेल: 2 चम्मच • बारीक कटा हरा प्याज: गार्निशिंग के लिए

विधि: उबले आलू का छिलका छीलकर आलू को अच्छी तरह से मैश कर लें। पैन में दो चम्मच तेल गर्म करें और मिर्च को क्रिस्पी होने तक पका लें। मिर्च को पैन से निकालकर ठंडा होने दें। जब मिर्च ठंडी हो जाए तो उसे ग्राइंडर में दरदरा होने तक पीस लें। जिस पैन में आपने मिर्च को भूना था, उसी में मैश किया आलू, दरदरा किया मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। एक से दो मिनट तक भूनें। हरे प्याज से गार्निश कर सर्व करें।

टमाटर भर्ता सामग्री: • टमाटर: 4 lलहसुन: 4 कलियां • सूखी लाल मिर्च: 2 • बारीक कटा प्याज: 1 • बारीक कटी धनिया पत्ती: 4 चम्मच • सरसों तेल: 2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार

विधि: टमाटर को धोकर दो टुकड़ों में काट लें। पैन में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन की कलियों को सुनहरा होने तक भूनें। प्याज और सूखी लाल मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। उसी पैन में टमाटर के टुकड़े डालें। पैन को ढककर सात से आठ मिनट तक टमाटर को पकाएं। गैस ऑफ करें। सावधानी पूर्वक टमाटर का छिलका हटाएं। सभी सामग्री को भर्ते की तरह से अच्छे से मैश करें। नमक, धनिया पत्ती और सरसों तेल की कुछ बूंद डालकर मिलाएं और सर्व करें।

लौकी भर्ता सामग्री: • लौकी:1 lप्याज: 1 • टमाटर: 2 lअदरक-लहसुन पेस्ट:1 चम्मच • जीरा:1 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर:1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: आवश्यकतानुसार • चीनी: चुटकी भर • धनिया पत्ती: गार्निशिंग के लिए