सिर्फ बैंगन नहीं इन सब्जियों से भी बनता है टेस्टी भर्ता, ट्राई करें ये 3 चटपटी रेसिपीज Not Just Brinjal Try These 3 Delicious Veggie Bharta Recipes, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Not Just Brinjal Try These 3 Delicious Veggie Bharta Recipes

सिर्फ बैंगन नहीं इन सब्जियों से भी बनता है टेस्टी भर्ता, ट्राई करें ये 3 चटपटी रेसिपीज

भर्ता का नाम लेते ही सबसे पहले बैंगन की याद आती है, पर आप और भी कई चीजों से स्वादिष्ट भर्ता बना सकती हैं। रेसिपीज बता रही हैं मनीषा मल्होत्रा

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
सिर्फ बैंगन नहीं इन सब्जियों से भी बनता है टेस्टी भर्ता, ट्राई करें ये 3 चटपटी रेसिपीज

भर्ता एक ऐसी डिश है, जो सिंपल होने के साथ खाने में बड़ी लाजवाब भी लगती है। बैंगन जैसी सब्जी जिसे देखकर बच्चे मुंह बनाने लगते हैं, उसका भर्ता भी उंगलियां चाटकर खाते हैं। आमतौर पर भर्ता को बैंगन से जोड़कर देखकर जाता है, लेकिन कई सब्जियां और हैं जिनका टेस्टी सा भर्ता आप बना सकती हैं। टमाटर से ले कर लौकी से बना भर्ता झटपट बन भी जाएगा और खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा कि बच्चे भी बड़े मजे से खाएंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ नई रेसिपीज, जो एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

मणिपुरी स्टाइल आलू कांगमेट

सामग्री: • उबले आलू: 4 • सूखी लाल मिर्च: 4 • नमक: स्वादानुसार • सरसों तेल: 2 चम्मच • बारीक कटा हरा प्याज: गार्निशिंग के लिए

विधि: उबले आलू का छिलका छीलकर आलू को अच्छी तरह से मैश कर लें। पैन में दो चम्मच तेल गर्म करें और मिर्च को क्रिस्पी होने तक पका लें। मिर्च को पैन से निकालकर ठंडा होने दें। जब मिर्च ठंडी हो जाए तो उसे ग्राइंडर में दरदरा होने तक पीस लें। जिस पैन में आपने मिर्च को भूना था, उसी में मैश किया आलू, दरदरा किया मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। एक से दो मिनट तक भूनें। हरे प्याज से गार्निश कर सर्व करें।

टमाटर भर्ता

सामग्री: • टमाटर: 4 lलहसुन: 4 कलियां • सूखी लाल मिर्च: 2 • बारीक कटा प्याज: 1 • बारीक कटी धनिया पत्ती: 4 चम्मच • सरसों तेल: 2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार

विधि: टमाटर को धोकर दो टुकड़ों में काट लें। पैन में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन की कलियों को सुनहरा होने तक भूनें। प्याज और सूखी लाल मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। उसी पैन में टमाटर के टुकड़े डालें। पैन को ढककर सात से आठ मिनट तक टमाटर को पकाएं। गैस ऑफ करें। सावधानी पूर्वक टमाटर का छिलका हटाएं। सभी सामग्री को भर्ते की तरह से अच्छे से मैश करें। नमक, धनिया पत्ती और सरसों तेल की कुछ बूंद डालकर मिलाएं और सर्व करें।

लौकी भर्ता

सामग्री: • लौकी:1 lप्याज: 1 • टमाटर: 2 lअदरक-लहसुन पेस्ट:1 चम्मच • जीरा:1 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर:1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: आवश्यकतानुसार • चीनी: चुटकी भर • धनिया पत्ती: गार्निशिंग के लिए

विधि: लौकी का छिलका छीलकर उसे कद्दूकस कर लें। पैन में एक चम्मच तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो अदरक-लहसुन पेस्ट को पैन में डालकर कुछ सेकेंड भूनें। जब पेस्ट का रंग भूरा हो जाए तो पैन में प्याज डालें और उसे भी सुनहरा होने तक भूनें। पैन में बारीक कटा टमाटर डालें और तेल के अलग होने तक सभी सामग्री को भूनें। पैन में लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर कुछ सेकेंड तक भूनें। अब पैन में लौकी डालें, अच्छी तरह से मिलाएं। पैन को ढककर लौकी को मुलायम होने तक पकाएं। लौकी में हल्दी और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं। नमक एडजस्ट करें। गैस ऑफ करें। धनिया पत्ती और चीनी डालकर मिलाएं और सर्व करें।

Recipe Corner veg recipe ideas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।