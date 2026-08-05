छाछ-नीम नहीं, बारिश में फंगस-कीड़े लगे पौधों में जान डाल देगी ये 1 चीज
अगर आपके पौधे मुरझाने लगे हैं या उनमें कीड़े और फंगस दिखाई देने लगे हैं, तो छाछ या नीम नहीं, घर में रखी एक सफेद चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करके उनकी देखभाल की जा सकती है।
घर में लगे पौधे तभी खूबसूरत लगते हैं, जब उनकी पत्तियां हरी-भरी और चमकदार हों। लेकिन कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी पौधों में कीड़े लग जाते हैं, फंगस बनने लगती है या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। अगर आप भी अपने सूखते या कमजोर पड़ते पौधों के लिए कोई आसान उपाय ढूंढ रहे हैं, तो घर में मौजूद एक सफेद चीज आपके काम आ सकती है। सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह कीड़ों और फंगस की समस्या कम करने में मदद कर सकती है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
कौन-सी है यह सफेद चीज?
यह सफेद चीज है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल सिर्फ पानी साफ करने या घरेलू कामों में ही नहीं, बल्कि पौधों की देखभाल में भी किया जाता है। सही मात्रा में इसका घोल तैयार करके इस्तेमाल किया जाए, तो यह पौधों में लगने वाले कुछ कीड़ों और फंगस की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है।
कैसे तैयार करें इसका घोल?
एक लीटर पानी लें, इसमें फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा दरदरा करके डाल दें।
इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब पानी हल्का सफेद दिखाई देने लगे, तो यह इस्तेमाल के लिए तैयार है।
पौधों में कैसे डालें?
- तैयार घोल को सीधे पौधों में ना डालें।
- एक लीटर तैयार घोल को पांच लीटर सादे पानी में मिला लें।
- अब इस पानी को पौधों की जड़ों में डालें।
- इसका इस्तेमाल आठ से दस दिन में सिर्फ एक बार करें।
- जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें।
इससे क्या फायदे होते हैं?
- कीड़ों की समस्या: अगर पौधों में छोटे-छोटे कीड़े लग गए हैं, तो फिटकरी का घोल उन्हें कम करने में मदद कर सकता है।
- फंगस बनने का खतरा कम: बरसात के मौसम में पौधों में फंगस जल्दी लग जाती है। ऐसे में यह उपाय कुछ हद तक मददगार हो सकता है।
- पौधों की बेहतर ग्रोथ: जब पौधे कीड़ों और फंगस से बचे रहते हैं, तो उनकी नई पत्तियां और शाखाएं बेहतर तरीके से निकल सकती हैं।
- आसान और कम खर्च वाला उपाय: इसके लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। घर में मौजूद फिटकरी से ही यह घोल बन जाता है।
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
- फिटकरी की मात्रा ज्यादा ना रखें।
- तैयार घोल को बिना पानी मिलाए सीधे पौधों में ना डालें।
- बहुत छोटे या नए पौधों पर पहले थोड़ा-सा इस्तेमाल करके देखें।
- अगर पौधा पहले से बहुत ज्यादा खराब है, तो किसी गार्डनिंग एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर रहेगा।
- पौधों को जरूरत के अनुसार धूप, पानी और अच्छी मिट्टी भी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक उपाय से हर समस्या दूर नहीं होती।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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