काम की बात: Cooler-AC की छोड़िए टेंशन! ₹50 के अंदर घर को ठंडा रखने के ये 10 शानदार तरीके करें ट्राई
गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप से जब वापिस आओ तो लगता है घर ही स्वर्ग है। अगर आपका घर ही गर्म हो तो मूड भी खराब हो जाता है। हम आपको बिना कूलर-एसी के घर को ठंडा रखने के 10 गजब तरीके बताने जा रहे हैं।
गर्मियों के मौसम में घर आते ही लगता है, जैसे कूलर या एसी की ठंडी हवा मुंह पर आती रहे। लेकिन हर किसी के बजट में AC या कूलर नहीं होता और कई बार लोग बिजली के बिल की वजह से भी इसे खरीदते नहीं है। ऐसे में कुछ देसी जुगाड़ आपका घर ठंडा रख सकते हैं। पहले जब कूलर या एसी नहीं हुआ करते थे, तब लोग इन ट्रिक्स की मदद से अपने घरों को ठंडा रखते थे और सुकून की नींद लेते थे। अगर आप भी गर्मी में कूलर-एसी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कुछ हैक्स की मदद से अपने घर को ठंडा रखें।
- खिड़की पर लगाएं गीला पर्दा
पुराने कॉटन के पर्दे या चादर को हल्का गीला करके खिड़की पर टांग दें। बाहर से आने वाली गर्म हवा ठंडी होकर कमरे में आएगी। ये तरीका गांवों में आज भी खूब इस्तेमाल होता है। लोग अपना गमछा गीला करके खिड़कियों पर टांग देते हैं।
- घड़े का पानी
फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी तुरंत राहत देता है, लेकिन घड़े का पानी शरीर को नैचुरल कूलिंग देता है। छोटे मिट्टी के घड़े ₹50 में आसानी से मिल जाते हैं। इसमें पानी ठंडा रहता है और ये फायदेमंद होता है।
- बर्फ या ठंडा पानी
एक स्टील के बर्तन में बर्फ या बहुत ठंडा पानी भरकर पंखे के सामने रख दें। ऐसा करने से पंखे की गर्म हवा भी ठंडी होने लगी है और कमरा भी ठंडा हो जाएगा। रात में भी ये तरीका आजमाकर देख सकते हैं।
- ठंडे पानी से पोछा
गर्मियोंं में फर्श भी गर्म हो जाती है और इससे आपका कमरा भी गर्म रहेगा। फर्श पर ठंडा पानी डालकर वायपर या झाड़ू से हटाएं या फिर पोछा लगाएं। दोनों ही तरीकों से आपकी फर्श ठंडी रहेगी। अगर पानी डाल सकते हैं, तो हर 1 घंटे में पानी फर्श पर डालें और फिर सूखने दें।
- दोपहर में खिड़कियां बंद रखें
दोपहर की सीधी धूप घर को ज्यादा गर्म करती है। ऐसे में खिड़की-दरवाजे और पर्दे बंद रखें। बस सुबह और रात में वेंटिलेशन के लिए हल्का खोल दें। ऐसा करने से आपका कमरा दिन में भी ठंडा रहेगा।
- पौधे करेंगे मदद
घर के अंदर ठंडक देने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट, तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट लगाएं। इससे ठंडक मिलती है और ऑक्सीजन भी। ये छोटे पौधे बाजार से आपको 50 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगे। इनकी देखभाल भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी।
- कॉटन की चादर
गर्मी में सिंथेटिक कपड़े वाली चादर चुभती भी है और ज्यादा गर्मी पैदा करती है। कॉटन की चादर, तकिए और हल्के पर्दे कमरे को थोड़ा कूल रखेंगे और चुभेंगे भी नहीं। कॉटन की चादर हल्की होती है, जिसे आप आसानी से धोकर फिर से बिछा भी सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही हो, तो गमछा गीला करें और अपने ऊपर डालकर लेटें। ऐसा करने से ठंडक मिलेगी।
- रात में छत पर पानी डालें
दिनभर की तेज धूप के बाद छत ज्वालामुखी जैसी गर्म हो जाती है। इसे ठंडा करने के लिए छत पर ठंडा पानी डालें। पानी कम से कम 3-4 बार थोड़ी-थोड़ी देर पर डालें। ऐसा करने से छत ठंडी होगी और कमरा भी।
- हल्के बल्ब चलाएं
कमर के अंदर कम वॉट वाले बल्ब लगाएं और वही चलाएं। ट्यूबलाइट भी सही रहेगी, पीली रौशनी वाले बल्ब गर्मी पैदा करेंगे और बिजली भी ज्यादा खींचते हैं। उन्हें न लगवाएं।
- कमरे में देसी खुशबू
एक कटोरी पानी में कपूर या पुदीने की पत्तियां डालकर कमरे में रखें। इससे ताजगी और हल्की ठंडक महसूस होती है। साथ ही कमरे में मॉइश्चर नहीं बनेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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