बिना रगड़े-बिना घिसे, पीतल-तांबा साफ करने का असरदार तरीका इंफ्लूएंसर ने किया शेयर
पूजा घर में रखें पीतल और तांबे के बर्तन और सजावटी सामान को चमकाने में घंटों मेहनत खर्च करनी पड़ती है तो जरा इस इंफ्लुएंसर के बताए मेथड को सीख लें। बिना रगड़े-घिसे फटाफट पीतल-तांबा चमकाने का तरीका शेयर किया है।
पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ढेर सारे हैक बताए जाते हैं। काफी सारे लोग घरों में इन हैक्स को ट्राई भी करते हैं। लेकिन कई बार इन से पीतल-तांबे के बर्तन को चमक जाते हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है। इन्हें घिसना भी पड़ता है और कई बार तो आसपास इतना गंदगी फैल जाती है कि जरा से पूजा के बर्तन या सजावटी पीतल-तांबे के बर्तनों को साफ करने में पूरा घर ही गंदा जो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पेज आलसी हैक पर इंफ्लूएंसर ने पीतल-तांबे के बर्तन साफ करने के 4 तरीके ट्राई किए और शेयर किया कि कौन सा तरीका है जो कम मेहनत में सारे बर्तनों को फटाफट चमका सकता है। इसमे ना बर्तनों को घिसना पड़ेगा और ना ही रगड़ना, बस मिनटों में सारे पीतल-तांबे के बर्तन चमक जाएंगे। आप भी ये हैक जरूर नोट कर लें, बड़े काम आएगा।
राख से साफ किया बर्तन
पूजा के पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए शुद्ध राख मार्केट से लाकर उससे बर्तनों को रगड़ा। सबसे पहले राख में थोड़ा सा लिक्विड डिशवाशर मिलाया और फिर पानी की मदद से रगड़कर सफाई की। इससे बर्तन चमक तो गए लेकिन राख ने उड़-उड़कर चारों तरफ गंदगी फैला दी।
कोलगेट टूथपेस्ट और नींबू
वहीं दूसरा तरीका जिसे इंफ्लूएंसर ने यूज किया वो था कोलगेट पेस्ट और नींबू को मिलाकर उससे पीतल और तांबे के बर्तनों को रगड़ा। इससे बर्तन चमक तो गए लेकिन नींबू के ऊपर टूथपेस्ट को लगाकर काफी देर तक रगड़ना पड़ा। तो इस तरह से बर्तनों को धोने में काफी टाइम खर्च करना पड़ेगा।
बेकिंग सोडा, नींबू और लिक्विड सोप
तीसरा तरीका जिसे इंफ्लूएंसर ने ट्राई किया वो था गर्म पानी में पीतल के बर्तनों को डालकर उसमे बेकिंग सोडा, नींबू और डिशवॉश लिक्विड सोप को डालकर दस मिनट तक गर्म किया। लेकिन बेकिंग सोडा और नींबू से पीतल के बर्तनों में जरा भी चमक नहीं आयी और बर्तन वैसे के वैसे ही गंदे दिखें। तो अगली बार इस मेथड को फॉलो करना बेकार होगा।
इमली, नींबू और नमक
सबसे आखिरी में चौथा मेथड ट्राई किया। जिसमे पानी को भगोने में गर्म होने के लिए रखा और उसमे इमली का बड़ा टुकड़ा डाल दिया। साथ ही नींबू के टुकड़े और नमक को डालकर गैस पर उबाला और फिर इसमे तांबे के बर्तन को डाला तो वो बिल्कुल से चमक गए। इस मेथड से बगैर घिसे केवल इमली के पानी में पीतल और तांबे के बर्तनों को डालकर चमका लिया।
इस तरह इंफ्लूएंसर ने शेयर किया कि बिना रगड़े और घिसे कम मेहनत में पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने का सबसे आसान हैक इमली का पानी है। जिसे घर पर एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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