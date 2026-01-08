चांदी के गहने-बर्तन काले पड़ गए हैं? शेफ पंकज का ये देसी नुस्खा 20 मिनट में लौटा देगा चमक!

संक्षेप: चांदी की चीजों को कितना भी संभालकर रख लें, उनपर एक काली परत आ ही जाती है। शेफ पंकज भदौरिया ने इन्हें क्लीन करने का मस्त हैक शेयर किया है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है और इफेक्टिव भी।

आपके पास चांदी का कोई बर्तन या ज्वैलरी जरूर होगी। आमतौर पर महिलाएं पैरों में चांदी की पायल और बिछिया पहनती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये बड़ी जल्दी काले पड़ जाते हैं। कई बार तो चांदी की चीज इतनी ज्यादा काली हो जाती है कि फिर इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करता। इनकी क्लीनिंग के लिए सुनार के पास जाना पड़ता है, जहां पैसे देने पड़ जाते हैं। अब बार-बार तो सुनार के पास जाना पॉसिबल भी नहीं है, तो क्या इन्हें घर पर क्लीन करने का कोई तरीका है? जी हां बिल्कुल है, शेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चांदी की चीजों को क्लीन करने का मस्त हैक शेयर किया है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। तो चलिए जानते हैं।

रसोई में रखी चीजों से चमकाएं चांदी चांदी की चीजों को कितना भी संभालकर रख लें, उनपर एक काली परत आ ही जाती है। दरअसल इसका कारण हवा में मौजूद सल्फर होता है। जब चांदी इसके संपर्क में आती है, तो उसपर 'सिल्वर सल्फाइड' की एक लेयर जम जाती है, जिससे चांदी की चमक फीकी पड़ जाती है। शेफ पंकज बताती हैं कि इसके लिए आपको किसी केमिकल पॉलिश की जरूरत नहीं है। बस रसोई में रखी कुछ चीजें जैसे नमक, बेकिंग सोडा और एल्यूमिनियम फॉयल की मदद से आप चांदी को क्लीन कर सकते हैं।

शेफ पंकज ने बताया चांदी चमकाने का हैक चांदी की ज्वैलरी या बर्तन काले पड़ गए हैं, तो शेफ पंकज का ये नुस्खा ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लें और उसमें एल्यूमीनियम फॉयल अच्छी तरह लगा दें। अब इसमें गर्म पानी डालें। इस गर्म पानी में आपको एक चम्मच नमक और एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है। इसके बाद अपनी चांदी की ज्वैलरी या बर्तन इसमें डालें और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप देखेंगे कि चांदी बिल्कुल चमक उठी है। बस चीजों को किसी साफ कपड़े से पोंछ लें और इस्तेमाल में लाएं।