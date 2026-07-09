कभी खाई है कच्चे चावलों से बनी मिठाई? बनाएं मुंह में घुल जाने वाली बाजार जैसी टेस्टी राइस बर्फी
Rice Mithai: कच्चे चावलों से बनीं मिठाई, नाम सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन इस रेसिपी से अगर बना लिया तो बाजार वाली मिठाईयां भी इसके आगे फेल लगेंगी। बिना दूध और चीनी के बनाएं टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली कच्चे चावल की बर्फी
खुशी का मौका हो या फिर त्योहार का, मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। अगर आपके घर भी हर छोटी-बड़ी बात पर मुंह मीठा किया जाता है और फ्रिज में हमेशा स्वीट्स रखे ही होते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। कच्चे चावलों का इस्तेमाल कर ऐसी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी, जिसमे ना दूध की जरूरत है और ना बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स की। रसोई में रखे कुछ सामान और मिठाई बनकर तैयार। बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने के साथ ही इसका स्वाद भी लाजवाब लगेगा। सबसे खास बात कि इसे चीनी नहीं बल्कि गुड़ से बनाना होगा, तो एक बार इस टेस्टी मिठाई को बनाकर जरूर देखें। मार्केट वाली मिठाई खाना ही छोड़ देंगे।
कच्चे चावल की मिठाई बनाने की सामग्री
एक कटोरी चावल
आधा कप देसी घी
एक कटोरी गुड़
एक कटोरी मिल्क पाउडर
बारीक कटे पिस्ता और बादाम
इलायची पाउडर
कच्चे चावल की मिठाई बनाने की रेसिपी
- कच्चे चावलों से मिठाई बनाना बहुत आसान है। बस नोट कर लें ये रेसिपी
- सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रहे कि चावलों को भिगोना नहीं है नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे।
- अब कड़ाही में धोए हुए चावलों को डालें और साथ में दो से तीन चम्मच देसी घी डाल दें।
- इन चावलों को देसी घी में धीमे आंच पर भूनें। इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से ना दिखने लगे।
- लेकिन ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम धीमी हो और ये जले नहीं। जलने पर पूरी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा।
- जब चावल अच्छी तरह से भुन जाएं तो इन्हें मिक्सर जार में डालकर पीस लें।
- गुड़ को बारीक छोटे टुकड़ों में कर लें और किसी दूसरे बर्तन में आधा गिलास पानी डालकर पिघला लें और घोल तैयार कर लें।
- बस अब कड़ाही में घी डालें और चावल के पाउडर को डालकर दो मिनट भूनें।
- फिर इसमे मिल्क पाउडर आधा कप डालकर चलाएं।
- जब ये मिक्स हो जाए तो इसमे गुड़ वाला घोल डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
- साथ में इलायची पाउडर भी डाल दें।
- धीमी फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक ये सूख ना जाएं।
- बस ये इतना सूख जाए कि मिठाई की तरह सेट हो सके।
- अब किसी ट्रे में घी को ग्रीस करें और सारे मिठाई के मिक्सचर को फैला दें।
- ऊपर से बारीक कटे पिस्ता और बादाम को छिड़क दें। ठंडा हो जाने चौकोर शेप में काट लें।
- बस तैयार है टेस्टी चावल की मिठाई।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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