ना सोडा ना विनेगर बस 1 ट्रिक से शेफ पंकज भदौरिया ने सिखाया गंदी छन्नी साफ करने का तरीका

संक्षेप: Easy trick to clean dirty strainer: चाय की छन्नी अक्सर काली और गंदी हो जाती है। जिसकी वजह से उसमे से छनना बंद हो जाता है। ऐसी गंदी छन्नी को फेंकने की बजाय बस इस छोटी सी ट्रिक से तुरंत साफ किया जा सकता है।

छन्नी का इस्तेमाल जब चाय या काढ़ा छानने के लिए किया जाता है। तो कुछ समय बाद ही वो गंदी हो जाती है। छन्नी के छोटे और महीन छेद में छोटे कण फंस जाते हैं। जिससे छन्नी गंदी हो जाती है और इस तरह की छन्नी इस्तेमाल करना अनहाइजीनिक भी हो जाता है। काफी लोग तो छन्नी साफ करने की बजाय फेंक देते हैं क्योंकि ये साबुन और पानी से आसानी से साफ नहीं हो पाती।

छन्नी पर जमी मोटी परत को साफ करने के लिए वैसे तो कई सारे नुस्खे बताए जाते हैं। लेकिन काफी सारी महिलाएं इस तरह के झंझटों को आजमाने से बचती हैं। तो उनके लिए शेफ पंकज भदौरिया की ये ट्रिक बड़े काम की है। जो किचन में खड़े-खड़े मिनटों में ट्राई किया तो छन्नी साफ हो जाएगी।

शेफ पंकज भदौरिया ने बताया मिनटों में स्टील की चाय छन्नी साफ करने का नुस्खा गंदी छन्नी को साफ करने के लिए विनेगर और बेकिंग सोडा जैसी चीजों को इस्तेमाल करने से काफी सारे लोग बचते हैं। उन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी है। ऐसे में शेफ पंकज भदौरिया का ये नुस्खा ट्राई कर लें। जिसकी मदद से मिनटों में गंदी, काली स्टील की छन्नी साफ हो जाएगी और एक रुपये खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे।

सबसे पहले स्टील की चाय छन्नी को गैस की फ्लेम पर गर्म करें। इसे तब तक गर्म करें जब तक कि छन्नी बिल्कुल जलने ना लगे। जब ये जलकर काली हो जाए तो आप देखेंगे कि किनारों पर जमी गंदगी जलने लगी है और हल्की सी उखड़ना भी शुरू हो गई है। बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। गैस पर स्टील की छन्नी को जलाने से सारी गंदगी जमकर कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है।