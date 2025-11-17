Hindustan Hindi News
नीता अंबानी की ये बातें हर महिला में भर देंगी आत्मविश्वास, कभी नहीं होगी निराशा

Mon, 17 Nov 2025 10:38 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। वह अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती हैं और दिन-रात मेहनत करती हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने का शौक था, उन्होंने बतौर टीचर काम भी किया। आज भी नीता अंबानी बच्चों के प्रति लगाव रखती हैं और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। नीता अंबानी कई बार बच्चों, शिक्षा, महिलाओं और सफलता को लेकर बात कर चुकी हैं। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, जो किसी के भी अंदर आत्मविश्वास भर सकता है। महिलाओं को खासतौर पर नीता अंबानी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो सफलता के कदम चूमना चाहती हैं। चलिए उनकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं।

1- हर बच्चे को शिक्षा पाने का हक है, जैसे हर औरत को अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीने का अधिकार होना चाहिए।

2- नेतृत्व या लीडरशिप, किसी को अपने अधीन करना नहीं होता, बल्कि यह उन लोगों की देखभाल करने के बारे में हैं, जो आपके लिए काम करते हैं।

3- कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन जीवन में सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा और सच्चा मूल मंत्र हैं।

4- बड़े सपने देखो, उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करो, फोकस्ड रहो और खुद को हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच रखो।

5- जिंदगी में सफल होना सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करना नहीं होता, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने में लगी हर दिन की मेहनत और उसके सकारात्मक प्रभाव की कहानी है।

6- सफलता भाग्य या किस्मत से नहीं, बल्कि लगातार की गई कड़ी मेहनत से मिलती है।

7- भारतीय महिलाएं हमेशा काम, जीवन, घर आदि में बैलेंस बनाती आई हैं और आगे भी जारी रखेंगी। औरतों की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता।

8- असफलता, सफलता की सीढ़ी मात्र है। असफलता को कभी खुद को परिभाषित न करने दें। बल्कि सफल होने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने के लिए हार को उत्साह की तरह इस्तेमाल करें।

