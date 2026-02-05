Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Niacinamide Serum helps you to remove your acne scars and dark spots in just 2 week

क्या एक्ने स्कार्स ने आपके चेहरे की भी बैंड बजा दी है? तो आजमाएं नियासिनामाइड सीरम

संक्षेप:

नियासिनामाइड जिसे विटामिन B3 भी कहते हैं, ये एक एक्टिव इनग्रेडिएंट है, जो त्वचा पर कई रूपों में काम करता है। आपकी स्किन से जुड़ी तमाम समस्याओं का एक प्रभावी समाधान साबित हो सकता है।

Feb 05, 2026 04:45 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

पिंपल एक्ने तो चले गए पर अपना स्कार छोड़ गए! क्या मेरी तेरा आप भी अपने चेहरे के दाग-धब्बे पिगमेंटेशन से परेशान हैं? तो अब समय आ गया है, इन्हें ट्रीट करने का। मैंने अपने पुराने डार्क स्पॉट्स के लिए नियासिनामाइड सीरम ट्राई किया, यकीन माने इनका नियमित इस्तेमाल चेहरे पर जादुई साबित हो सकता है। नियासिनामाइड जिसे विटामिन B3 भी कहते हैं, ये एक एक्टिव इनग्रेडिएंट है, जो त्वचा पर कई रूपों में काम करता है। आपकी स्किन से जुड़ी तमाम समस्याओं का एक प्रभावी समाधान साबित हो सकता है। इसके नियमित और सही इस्तेमाल से मेरे चेहरे के दाग-धब्बे 2 हफ्तों में कम होने लगे और चेहरे की रंगत में भी सुधार देखने को मिला। अगर लंबे समय से दाग-धब्बे पीछा नहीं छोड़ रहे, तो नियासिनामाइड सीरम जरूर आजमाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
क्या एक्ने स्कार्स ने आपके चेहरे की भी बैंड बजा दी है? तो आजमाएं नियासिनामाइड सीरम
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

जानिए त्वचा के लिए इनके फायदे:

1. डार्क स्पॉट्स और स्किन टोन में सुधार करता है

नियासिनामाइड हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को समय के साथ हल्का करता है। कई ऐसे रिसर्च हैं जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन जो नियासिनामाइड को डार्क स्पॉट्स कम करने के लिए प्रभावी बताते हैं। दाग-धब्बों को कम करते हुए ये त्वचा के कॉम्प्लेक्शन में भी सुधार करता है।

2. ऑयल प्रोडक्शन को संतुलित रखता है

नियासिनामाइड का नियमित इस्तेमाल ऑयल ग्लैंड को स्वस्थ रखता है और ऑयल प्रोडक्शन को संतुलित रहने में मदद करता है। ये पोर्स को बंद नहीं होने देता और एक्ने को आने से रोकता है। अगर आपकी त्वचा ऑइली है, तो इन्हें अपनी स्किन केयर में जरूर शामिल करें।

3. स्किन बैरियर को बनाए मजबूत

स्क्रीन बैरियर आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स और अन्य वातावरण के प्रदूषकों से प्रोटेस्ट करते हैं। परंतु कई बार यह समय के साथ डैमेज होने लगते हैं, इसलिए इनकी देखभाल बहुत जरूरी है। नियासिनामाइड का नियमित इस्तेमाल सेरामाइड को बूस्ट करता है और लिपिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन बैरियर मजबूत होते हैं। इस प्रकार त्वचा हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रहती है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

4. स्किन पोर्स को स्वस्थ रखता है

आपके स्किन पोर्स स्वस्थ होने चाहिए। यदि वो खुले रहते हैं, तो भी समस्या है और बंद हो जाए तो एक्ने और पिंपल की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में नियासिनामाइड का इस्तेमाल पोर्स को स्वस्थ रखता है। इसका नियमित इस्तेमाल ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिससे पोर्स की स्थिति सामान्य रहती है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक और लाइटवेट होते हैं, जो पोर्स में जमा नहीं होते बल्कि खुले हुए पोर्स को श्रृंक होने में मदद करते हैं।

5. फाइन लाइंस और रिंकल्स पर काम करता है

अगर आपकी त्वचा पर भी एजिंग के निशान जैसे झुर्रियां और फाइन लाइंस नजर आने लगी हैं, तो नियासिनामाइड इसमें प्रभावी साबित हो सकता है। नियासिनामाइड यानी विटामिन B3 कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ और जवां रहती है। ये स्किन बैरियर्स को इंप्रूव करते हुए, स्किन इलास्टिसिटी को भी लंबे समय तक मेंटेन रखते हैं।

Loading Suggestions...

त्वचा पर नियासिनामाइड इस्तेमाल करने का सही तरीका

बेहतर परिणाम के लिए इन स्टेप्स में अप्लाई करे नियासिनामाइड सीरम:

सबसे पहले त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें।

उसके बाद त्वचा पर अपना कोई भी पसंदीदा टोनर अप्लाई करें।

टोनर अप्लाई करने के बाद नियासिनामाइड सीरम के 2 से 3 बूंद अपनी उंगलियों पर लेकर चेहरे पर थपथपाते हुए अप्लाई करें।

फिर त्वचा पर मॉइश्चराइजर लगा लें।

(अगर आप दिन के समय नियासिनामाइड सिरम अप्लाई करती हैं, तो बेहतर परिणाम के लिए मॉइश्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।)

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Skin Care Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।