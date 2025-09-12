घर के इन कोनों में छिपी रहती है गंदगी, ना भूलें सफाई करना

Cleaning Tips: घर की साफ-सफाई का ख्याल तो सभी रखते हैं लेकिन कुछ कोने ऐसे हैं जो कई बार इग्नोर हो जाते हैं। जिसकी वजह से घर पूरी तरह साफ नहीं होता। इसलिए जब भी क्लीनिंग करें तो इन 5 हिस्सों को साफ करना ना भूलें।

घर की साफ-सफाई का काम थका देने वाला होता है। लेकिन उसके बाद भी घर अगर पूरी तरह से साफ नहीं होता। तो इसका कारण है कुछ खास कोने। जो धूल-मिट्टी और गंदगी से भरे होते हैं। लेकिन इन जगहों पर किसी का ध्यान ही नही जाता और सफाई अधूरी रह जाती है। अगर घर को बिल्कुल साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो इन कोनों को भी जरूर क्लीन करें। जिससे गंदगी दोबारा से ना फैलें और घर काफी दिनों तक साफ बना रहे।

सीलिंग फैन की ब्लेड्स दीवारों पर लगे जाले निकाल लिए और जमीन भी पूरी तरह साफ कर दी। लेकिन पंखा जैसे ही चलेगा धूल और जाले उड़कर चारों तरफ फैलेंगे। इसलिए हर पंद्रह से बीस दिन पर सीलिंग फैन के ब्लेड्स की सफाई जरूर करनी चाहिए। ये घर का वो हिस्सा है जो अक्सर क्लीनिंग के लिए इग्नोर किया जाता है और इस पर जमे जाले और धूल नीचे गिरकर साफ घऱ को भी गंदा कर देते हैं।

डस्टबिन रखने वाली जगह घर के जिस कोने पर डस्टबिन रखा जाता है। उस जगह की डीप क्लीनिंग बेहद जरूरी है। अक्सर हम कूड़ेदान को तो धो देते हैं। लेकिन आसपास जमा गंदगी को साफ नहीं करते। घर के इस कोने की सफाई करने के िए केवल पोछे से काम नहीं चलेगा। जमीन पर लगे पीले, गंदे धब्बे हटाने के लिए स्क्रब की मदद से सफाई करें और वहां पर रेगुलर क्लीनिंग के साथ ही जगह को डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी है।

खिड़कियों की ग्रिल खिड़कियों और रोशनदान में लगी लोहे की ग्रिल या लकड़ी के ब्लाइंड्स, इन दोनों की सफाई को लेकर लापरवाही की जाती है। जिसकी वजह से घर में ज्यादा धूल-मिट्टी आती है। हर महीने घर के जरूरी हिस्से की सफाई जरूर करें। जिससे एयरबॉर्न डिसीज का खतरा कम हो और घर की हवा में खिड़कियों से धूल के कण ना तैरें।

बेसबोर्ड या दीवार के नीचे की तरफ लगी पट्टी बेसबोर्ड या दीवार के नीचे की तरफ लगी पट्टी, जिसे धार भी बोलते हैं। अक्सर घरों में लोग टाइल्स, मार्बल या कई बार सीमेंट से ही बेसबोर्ड या धार बना देते हैं। ये जगह कई बार इग्नोर हो जाती है। और इस पर जाले के साथ ही धूल मिट्टी भी चिपकी रहती है। घर के इस कोने की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है।