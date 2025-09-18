नवरात्रि पर छोटी बच्चियों के लिए ऑर्डर करें ट्रेडिशनल घाघरा चोली, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस Navratri special Lehenga choli for kids, लाइफस्टाइल - Hindustan
नवरात्रि पर छोटी बच्चियों के लिए ऑर्डर करें ट्रेडिशनल घाघरा चोली, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस

अपनी छोटी बच्चियों की डांडिया और गरबा कॉस्ट्यूम को लेकर चिंतित हैं, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहां बच्चों के ट्रेडिशनल घाघरा चोली के अलग-अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव होने के साथ कंफर्टेबल भी हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 04:25 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

नवरात्रि आने वाली है, मां दुर्गा के आजमान की तैयारी तो अपने शुरू कर दी होगी। इन दिनों छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का रूप मानते हैं। कंजक को लेकर बच्चे भी काफी उत्सुक होते हैं। कंजक के साथ ही स्कूल में डांडिया और गरबा भी करवाया जाता है, जिसे लेकर बच्चों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप भी अपनी छोटी बच्चियों की डांडिया और गरबा कॉस्ट्यूम को लेकर चिंतित हैं, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहां बच्चों के ट्रेडिशनल घाघरा चोली के अलग-अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव होने के साथ कंफर्टेबल भी हैं। इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, यानी मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, अपना मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

ये खूबसूरत रेडी टू वियर घाघरा चोली सेट बच्चों को बेहद पसंद आएगी। साथ ही इसका स्काई ब्लू और पीले रंग का कंबीनेशन काफी अट्रैक्टिव है, जो बच्चों को काफी एक्साइटिंग लगता है। साथ ही इन पर फ्लोरल प्रिंट के साथ लहरिया प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इसमें 2 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों का साइज उपलब्ध मिल जाएगा, तो अब मार्केट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

इस रेडीमेड लहंगा चोली को खासकर बच्चों के कंफर्ट को देखते हुए स्टाइल किया गया है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी बच्ची बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। विशेष रूप से डांडिया और गरबा करते वक्त उन्हें आसानी होगी। इसकी फैब्रिक लाइटवेट है और डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। इस समय इस पर 52% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इसे आर्डर करें।

पॉलिस्टर ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस रेडीमेड लहंगा चोली सेट को काफी लोगों ने आर्डर किया है। ये लोगों की फर्स्ट चॉइस है। इसका कलर कॉन्बिनेशन भी काफी प्यारा है, इसमें अलग-अलग रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें 12 महीने से लेकर 8 साल की बच्चियों का साइज उपलब्ध मिल जाएगा। वहीं 52% का आकर्षक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

ये बांधनी प्रिंटेड रेडीमेड लहंगा चोली सेट के साथ दुपट्टा भी आएगा। प्रिंट के साथ-साथ इन पर लेस भी लगा हुआ है, जो इसका लुक अधिक निखार रहा है। अगर आप भी अपनी बच्ची के लिए डांडिया और गरबा का कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे फौरन ऑर्डर करें।

जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये लाइटवेट रेडीमेड लहंगा, चोली और दुपट्टा सेट देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसमें अलग-अलग कलर और डिजाइन ऑप्शंस उपलब्ध है। आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें 7 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों का साइज विकल्प उपलब्ध है। इस समय इन पर 74% का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचे इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

इस खूबसूरत लहंगा चोली सेट पर ट्रेडीशनल प्रिंट किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप अपने पसंदीदा विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। वहीं लोगों ने भी इसे काफी पसंद किया है। इसमें 2 साल से लेकर 8 साल की बच्चियों का साइज मिल जाएगा। इस समय इसपर 47% का ऑफ मिल रहा है, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार की खूबसूरत लहंगा चोली ड्रेस गरबा और डांडिया खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अपनी बच्ची की कॉस्ट्यूम को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें 3 साल से लेकर 11 साल तक की बच्चियों के साइज विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा इससे पहले की ऑफर खत्म हो, इसे फटाफट ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये लहंगा चोली सेट सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट है इसका कलर कांबिनेशन भी काफी खूबसूरत लग रहा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट बच्चों को बेहद पसंद आएंगे। तो इस नवरात्रि अपनी बच्ची को इस लहंगे के साथ सरप्राइज करें। इसमें 2 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों का साइज उपलब्ध है। साथ ही 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे फौरन ऑर्डर करें।

