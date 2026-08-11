आलमारी से आ रही सीलन की बदबू तो ये छोटा सा काम करें, दूर होगी गंध

बारिश के दिनों में सीलन और नमी की वजह से आलमारी या कबर्ड से बदबू आना शुरू हो जाती है। इस समस्या से निपटना है तो ये छोटे-छोटे हैक्स आपकी पूरी मदद करेंगे। नोट कर लें ये सिंपल हैक्स।

बारिश के दिनों में सीलन और नमी होना बिल्कुल आम बात है। किसी के घर में ज्यादा तो किसी के घर में कम सीलन आती ही रहती है। खासतौर पर जो जगहें बंद होती हैं वहां पर नमी और सीलन फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं। लकड़ी के कबर्ड हो या फिर लोहे की आलमारी, इन सबसे सीलन की बदबू आने ही लगती है। जिसकी वजह से सामान तो खराब होते ही हैं अगर इनमे कपड़े रखे हों तो सारे सीलन की बदबू से भर जाते हैं। जिन्हें निकालना एक मुश्किल काम बन जाता है। ऐसी सीलन की बदबू को आलमारी या कबर्ड से दूर भगाना हो तो बस छोटा सा उपाय करें। ये घरेलू नुस्खे सारी बदबू को पूरी बारिश भर दूर रखेंगे और कपड़ों में सीलन की गंध नहीं भरेगी।

कपूर और लौंग की पुड़िया सबसे अच्छा उपाय है आलमारी और कबर्ड में कपूर और लौंग की छोटी पुड़िया बनाकर रखना। इसे बनाने के लिए छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े करीब चार से पांच या उससे ज्यादा भी ले सकती हैं। जिस तरह से आपकी आलमारी में कपड़ों की संख्या हो उस हिसाब से। अब इन कपड़ों में दो से तीन कपूर की टिकिया और आठ से दस लौंग रख दें। फिर इनमे गांठ लगा दें। पूरी आलमारी या कबर्ड में कोने-कोने, कपड़ों के नीचे, बीच में और कई जगह इन छोटी पुड़िया को डाल दें। इससे पूरी आलमारी में फ्रेश महक आएगी सीलन का नामोनिशान मिट जाएगा। वैसे मार्केट में कपूर की महक वाले रूम फ्रेशनर भी आने लगे हैं जो इस काम को आसान कर सकते हैं।

अखबार बिछाएं कबर्ड या आलमारी में सीलन की बदबू आती है तो सबसे पहले पूरे आलमारी में अखबार को बिछा दें। अखबार सीलन को सोखते हैं और नमी पैदा नहीं होते देते। जिससे बदबू भी कम आती है।

सैनिटाइजर डालें आलमारी से सीलन की बदबू आ रही है तो सबसे पहले इसकी सफाई करें। सारे कपड़ों और सामान को बाहर करें और सैनिटाइजर स्प्रे करें। इससे आलमारी के गंदे बैक्टीरिया मरेंगे और बदबू भी दूर भागेगी। इसके साथ ही एक प्रोसेस को और फॉलो करना है।

गर्म हवा दें सैनिटाइज करने के साथ ही अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उसकी गर्म हवा आलमारी में दें। ऐसा करने से सैनिटाइजेशन के बाद गर्माहट होगी तो सारे बैक्टीरिया खत्म होंगे और बदबू आसानी से दूर हो जाएगी। अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो थोड़ी देर आलमारी को खुला करके ब्लोअर जलाकर रख दें। इसकी गर्म हवा भी बदबू को मारने में मदद करेगी।

आलमारी को खुला रखें बारिश के दिनों में आलमारी या कबर्ड को हर एक से दो दिन के अंतर पर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दे। जिससे उसके अंदर हवा पास हो और नमी ना फैले क्योंकि नमी होने की वजह से ही बदबू आना शुरू हो जाती है।

गंदे और गीले कपड़े ना रखें अगर कपड़ों की आलमारी से बदबू आ रही है तो ध्यान रहें कि पसीने से नम हुए, गंदे कपड़ों को आलमारी में ना रखें। पहले तो इन्हें अच्छी तरह से सुखा लें उसके बाद ही रखें। जिससे बदबू ना पनपें।