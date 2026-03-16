छोटे से छोटा किचन भी दिखेगा ऑर्गेनाइज्ड, खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प
आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजर्स के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपका किचन छोटा है? या आपके किचन में भी चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं? तो ऑर्गेनाइजर्स की मदद ले सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स छोटे से छोटे किचन को क्लीन और फ्रेश रखने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही किचन में चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और उन्हें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होता। ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन में काम करते समय स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आसपास सभी चीजें अपने जगह पर नज़र आती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजर्स के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
लकड़ी का 3 लेयर वाला ये ऑर्गेनाइजर रैक किचन की शोभा बढ़ा देगा। इस पर आप मसाले के छोटे डब्बे आदि आराम से रख सकती हैं। ये न केवल किचन को ऑर्गेनाइज रखता है, बल्कि उन्हें मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देता है। आजकल लोग किचन डेकोर पर बहुत ध्यान दे रहे, अब आप भी आपका छोटा किचन सजा सकते हैं। वहीं इसका वुडन मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर को किचन काउंटर पर रखें। इनपर बर्तन, डब्बे आदि आराम से रख सकते हैं। वहीं चाहे तो गर्म बर्तन रखने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इसपर एंटी रस्ट कोटिंग की गई है, यानी इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इनकी मदद से काउंट स्पेस की बचत होगी। इस समय ये प्रोडक्ट 57% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
बर्तन धोने के बाद अगर उन्हें काउंटर पर रख देती हैं, तो इस प्रकार पानी इधर-उधर फैलता रहता है। इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर में आप धुले हुए बर्तन आराम से रख सकती हैं। इसमें वाटर स्टोरिंग ट्रे आएगा जो आपके बर्तनों से निकलते पानी को स्टोर करता है और आप बाद में पानी बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है, इसे जरूर ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस काउंटर टॉप स्टोरेज रैक को खासकर कॉर्नर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर किचन कॉर्नर्स की जगह खाली रह जाती है, ऐसे में ये ऑर्गेनाइजर वहां आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसपर मसालदानी, चकला बेलन या फिर छोटे-मोटे अन्य डब्बे आराम से एडजस्ट कर सकती हैं। इससे न केवल चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, बल्कि जगह की भी बचत होती है और आपके किचन स्पेस का पर्याप्त प्रयोग हो पता है।
Lyrovo का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आएगा, जिसे आप इधर-उधर मूव कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर में पर्याप्त जगह है, जिस पर आपके नियमित इस्तेमाल के सभी डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। इस प्रकार जगह की बचत होगी और साथ ही किचन मॉडर्न और एस्थेटिक दिखेगा। ये एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जिसपर 42% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक आपके बहुत काम आएगा। खासकर जिनका किचन छोटा है, वे इसे जरूर ऑर्डर करें। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल ड्यूरेबल और मजबूत है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। आप चाहे तो इसे किचन के अलावा भी घर के किसी कॉर्नर में ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये वुडन ऑर्गेनाइजर देखने में बेहद एस्थेटिक है। अगर आप अपने किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो ये विकल्प को जरूर ऑर्डर करें। इसमें दो रैक आयेंगे जिन पर आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे या फिर अन्य किचन एसेसरीज ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये आपके छोटे से किचन में चार चांद लगा देगा। इस समय ये प्रोडक्ट 65% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल 345 में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Golwyn का किचन एसेसरीज ऑर्गेनाइजर एक आकर्षक विकल्प है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है और ये आजकल काफी ट्रेंड कर रहा। इसे लगाने के लिए दीवार को ड्रिल करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में आराम से लटका सकते हैं। किचन में इस्तेमाल आने वाली रोजाना की चीजें जैसे चम्मच, कैंची, विक्स, आदि को इनपर टांग दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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